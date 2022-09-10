السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

السبت، 10-09-2022 10:33 ص

تعرف على اعراض جدري القرود

52686398-whatsapp-image-2022-05-22-at-9.24.09-am


الوكيل الإخباري - جدري القرود ، أو ما يعرف بجدري النسناس، هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، وهو مرض يشبه مرض الجدري الذي يسببه فيروس فاريولا ، ولكن لا يعد جدري القرود قاتلاً كما هو الحال عند الإصابة بالجدري.

اضافة اعلان

 

يوجد نوعين أو فرعين حيويين لفيروس جدري القرود، حيث يقسم هذا الفيروس إلى المجموعتين التاليتين:

1 - فيروس جدري القرود الوسط إفريقي (حوض الكونغو)، ويتميز هذا النوع بتسببه بأعراض أكثر شدة من النوع الآخر، وتسببه بنسب أعلى من الوفيات، كما أنه أسهل انتقالاً.
2 - فيروس جدري القرود الغرب إفريقي، وهو ما ينتشر الإصابة فيه حالياً، والذي يسبب أعراض أقل شدة من النوع الآخر، كما أن عملية انتقاله من شخص لآخر عن طريق التلامس محدودة.

على الرغم من تشابه أعراض مرض جدري القرود مع الأعراض الناتجة عن مرض الجدري، إلا أنها تكون أخف، مع اختلاف وحيد يتضمن تورم العقد اللمفاوية نتيجة الإصابة بجدري القرود. 

تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 6- 13 يوم، إلا أنها يمكن أيضاً أن تتراوح بين 5- 21 يوم قبل بدء ظهور الأعراض. 

يمكن أن تتضمن أعراض جدري القردة المبكرة ما يلي:

الحمى.
الصداع.
آلام العضلات.
ألم الظهر.
تورم العقد اللمفاوية.
القشعريرة.
التعب والإرهاق.
التعرق.
السعال وألم الحلق.
انسداد الأنف.
الغثيان. 

أما حول طفح جدري القردة، فإنه عادة ما يبدأ بالظهور بعد 1- 3 أيام أو أكثر من إصابة المريض بالحمى، والذي غالباً ما يظهر على الوجه أولاً، ثم يبدأ بالانتشار إلى باقي أجزاء الجسم، مثل الأيدي، والأرجل، وداخل الفم، والأعضاء التناسلية، والملتحمة، والقرنية. 

ولكن، يجب التنويه إلى أنه لا يعاني جميع المرضى من أعراض جدري القردة جميعها، فمثلاً يمكن أن يعاني الفرد من الطفح الجلدي فقط دون الأعراض الأخرى.

يستمر مرض جدري النسناس عادة مدة تتراوح بين 2- 4 أسابيع. 

الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_24502_41582bac94f-799c-460a-9ebe-822f9ca11f1b

اسباب زيادة الوزن بسرعة بعد سن الأربعين؟

197-165230-maintain-strong-teeth-8-behaviors-3

8 سلوكيات يجب المواظبة عليها للحفاظ على صحة الأسنان

tbl_articles_article_21058_694c3e2c633-8768-41ff-9ac5-b8714578f75b

نصائح للوقاية من الإنفلونزا في الخريف.. تعرف عليها

160489787317562400

احذر القهوة إذا كنت تعاني من هذه الأعراض

197-200755-influenza-vaccine-risk-stroke-2

دراسة: لقاح الإنفلونزا قد يقي من السكتة الدماغية

tflk-ytslq-lshy.-kthyr-lnsyn-dhn-hw-yny-mn-frt-lhrk-wtshtt-lntbh-1

السكري والبدانة أثناء الحمل يرتبطان بفرط نشاط الطفل

أخبار متعلقة
6_32

هل توجد علاقة بين الصداع وتغير المواسم؟

2019_8_20_19_13_8_214

في دقائق.. تخلص من الصداع بدون مسكنات

633233

هل يمكن تناول الأدوية منتهية الصلاحية؟

2022-637978164440151934-15

عارض جديد لجدري القرود يهدد القلب

127-120048-monkeypox-skin-rash-allergy-2

جدري القرود.. 5 فروق بين الطفح الجلدي للفيروس والمسببات الأخرى

ما_هي_أعراض_الجيوب_الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد