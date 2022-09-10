تعرف على اعراض جدري القرود

الوكيل الإخباري - جدري القرود ، أو ما يعرف بجدري النسناس، هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود، وهو مرض يشبه مرض الجدري الذي يسببه فيروس فاريولا ، ولكن لا يعد جدري القرود قاتلاً كما هو الحال عند الإصابة بالجدري.

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يوجد نوعين أو فرعين حيويين لفيروس جدري القرود، حيث يقسم هذا الفيروس إلى المجموعتين التاليتين:



1 - فيروس جدري القرود الوسط إفريقي (حوض الكونغو)، ويتميز هذا النوع بتسببه بأعراض أكثر شدة من النوع الآخر، وتسببه بنسب أعلى من الوفيات، كما أنه أسهل انتقالاً.

2 - فيروس جدري القرود الغرب إفريقي، وهو ما ينتشر الإصابة فيه حالياً، والذي يسبب أعراض أقل شدة من النوع الآخر، كما أن عملية انتقاله من شخص لآخر عن طريق التلامس محدودة.



على الرغم من تشابه أعراض مرض جدري القرود مع الأعراض الناتجة عن مرض الجدري، إلا أنها تكون أخف، مع اختلاف وحيد يتضمن تورم العقد اللمفاوية نتيجة الإصابة بجدري القرود.



تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 6- 13 يوم، إلا أنها يمكن أيضاً أن تتراوح بين 5- 21 يوم قبل بدء ظهور الأعراض.



يمكن أن تتضمن أعراض جدري القردة المبكرة ما يلي:



الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

ألم الظهر.

تورم العقد اللمفاوية.

القشعريرة.

التعب والإرهاق.

التعرق.

السعال وألم الحلق.

انسداد الأنف.

الغثيان.



أما حول طفح جدري القردة، فإنه عادة ما يبدأ بالظهور بعد 1- 3 أيام أو أكثر من إصابة المريض بالحمى، والذي غالباً ما يظهر على الوجه أولاً، ثم يبدأ بالانتشار إلى باقي أجزاء الجسم، مثل الأيدي، والأرجل، وداخل الفم، والأعضاء التناسلية، والملتحمة، والقرنية.



ولكن، يجب التنويه إلى أنه لا يعاني جميع المرضى من أعراض جدري القردة جميعها، فمثلاً يمكن أن يعاني الفرد من الطفح الجلدي فقط دون الأعراض الأخرى.



يستمر مرض جدري النسناس عادة مدة تتراوح بين 2- 4 أسابيع.



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