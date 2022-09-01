تعرف على طرق علاج الحكة الشديدة الناتجة عن التعرق

الوكيل الإخباري - قد يحدث التعرق المفرط بسبب حرارة الصيف والرطوبة، والتعرق وحده ليس مشكلة لكنه يسبب طفحا جلديا أو احمرارا أو تهيجا، ويسبب التعرق أيضاً الحكة، التي تؤدي أيضًا إلى تهيج الجلد، وفي هذا التقرير نتعرف على طرق إيقاف الحكة الناتجة عن التعرق بحسب موقع "health".

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ما الذي يسبب الحكة الناتجة عن التعرق؟

الصيف ليس موسم صديقاً للبشرة، كما أن حكة الجلد تجعل الأمر أكثر صعوبة وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للطفح الحراري، ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي تجعل الناس يتعرقون.



العرق الذي ينحصر يظهر على شكل بثور صغيرة على الجلد تسبب الحكة ويمكن أن تؤثر الحرارة على أي جزء من الجسم، لكن يمكن رؤيتها بشكل شائع في الإبطين والفخذين والقدمين والظهر والرقبة واليدين والصدر وحتى على البطن.



بصرف النظر عن التعرق المفرط يمكن أن تؤدي زيادة الوزن وارتداء ملابس ضيقة أو دافئة إلى الإصابة بالطفح الحراري.



والحكة حالة شائعة لكن في نفس الوقت من السهل علاجها باستخدام بعض المكونات المنزلية الطبيعية والقليل من العناية بالبشرة.

فيما يلي علاجات منزلية فعالة للتخلص السريع من الحكة:



دقيق الشوفان

وصفة تقليدية لتهدئة التهاب الجلد الناتج عن الطفح الحراري، فقط أضف بعض دقيق الشوفان المطحون جيدًا وأضفه إلى ماء الاستحمام.

نقع المنطقة المصابة لمدة ثلاثين دقيقة وجفف المنطقة بالتربيت عليها، هذا يعالج الجفاف والحكة افعل هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

نشا الذرة

خذ بعض معجون نشا الذرة وضعه على الطفح الجلدي المتعرق واتركه يجف بمجرد أن يجف، اغسله بالماء البارد واترك المنطقة تجف. نشا الذرة ليس قاسيا على الجلد ويهديء الجلد المتهيج افعل هذا مرة واحدة في اليوم.



البطاطس

يمكن أن توفر شريحة البطاطس راحة فورية للبشرة، ضع شريحة البطاطس في الثلاجة واتركها تبرد، ثم ضعها على المنطقة المصابة واتركها لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل المنطقة بالماء البارد، افعل هذا مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

قبل استخدام أي علاجات منزلية تأكد من عدم انتشار الطفح الجلدي، إذا كان الأمر كذلك، فاستشر طبيبك على الفور للعلاج.



بعض النصائح لتقليل الحكة

ابق في ظروف أكثر برودة، خذ حمامًا باردًا، ارتد ملابس قطنية فضفاضة، استخدم أغطية سرير خفيفة الوزن، اشرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، ضع ضغطًا باردًا يمكنك صنعه في المنزل باستخدام منشفة أو كيس بلاستيكي وتجنب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على المعادن.

اليوم السابع

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