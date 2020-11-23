تعرّف على فوائد البصل لمرضى السكري

الوكيل الإخباري _ يعد السكري من الامراض الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ويحرص مرضى السكري على طبيعة الاطعمة التي يتناولوها .

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ويعتبر البصل من الاطعمة التي تساعد على تحسين مستويات السكر في الدم،و يعمل على ضبط معدّل السكر في الدم، من خلال خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.

ويعد الثوم أحد أنواع النباتات التي تحتوي على عناصر غذائيّة وفيتامينات عديدة، والتي تساعد على الحفاظ على الصحة العامّة.



المصدر : الامارات نيوز

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