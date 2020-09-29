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الثلاثاء، 29-09-2020 10:46 ص

تعرف على فوائد وأضرار شرب القهوة الفورية !

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الوكيل الاخباري - يستعين البعض بمشروب القهوة الفورية كحل سريع يمنحهم المذاق الذي يتوقون إليه في حالة انشغالهم أو في حالة عدم قدرتهم على الذهاب إلى المقهى لتناول القهوة التقليدية.

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ورغم تميز تلك القهوة الفورية بسرعة تحضيرها ومذاقها الجيد، إلا أن البعض قد يشكك في تأثيراتها، وما إن كان لها أضرار تلحق بالصحة أم لا. وفي البداية، يجب معرفة أن القهوة الفورية واحدة من أشهر المشروبات حول العالم، وأن هناك كثيرا من الدول بالفعل تنفق الملايين على ذلك المشروب الذي يتسم برخص سعره وسهولة تحضيره.


وكانت شركة أبحاث السوق Euromonitor قد أشارت سابقا إلى أن مبيعات القهوة الفورية زادت بمقدار 3 أضعاف تقريبا في الفترة ما بين عامي 2000 و 2014، وأن الناس أنفقوا ما يقرب من 31 مليار دولار على ذلك المشروب عام 2013 فقط.


وبالنسبة للجوانب الصحية التي تتميز بها القهوة الفورية، ففي مقدمتها أنها تشتمل على مضادات أكسدة قوية، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة الفورية قد توفر أيضا مضادات أكسدة أكثر من المشروبات المخمرة الأخرى، ونوه الباحثون إلى أن كوبا منها قد يحتوي على بوتاسيوم، مغنيسيوم، فيتامين بي 3 و7 سعرات فقط.


كما تعد القهوة الفورية خيارا مميزا للأشخاص الذين يودون الاستمتاع بمذاق القهوة وتجنب المشكلات التي قد تنجم عن الكافيين مثل اضطراب النوم، القلق، الأرق، اضطراب المعدة، الرعشة والتغيرات التي تطرأ على ضربات القلب، حيث تبين أن ملعقة صغيرة واحدة من القهوة الفورية توفر فقط ما بين 30 إلى 90 مليجراما من الكافيين، في حين توفر ملعقة صغيرة من القهوة العادية ما بين 70 إلى 140 مليجراما.


أما بالنسبة للأضرار التي قد تسببها القهوة الفورية، فيجب معرفة أن الإكثار منها قد يؤدي بالفعل لبعض الأضرار أو التأثيرات السلبية، خاصة من مادة الأكريلاميد الكيميائية التي قد تتلف الجهاز العصبي وتزيد خطر الإصابة بمرض السرطان، علما بأن تلك المادة تظهر عند تحميص حبوب البن، والمشكلة أن نسبتها في القهوة الفورية تكون ضعف الموجودة في القهوة العادية.

 

وبالإضافة لذلك، فإنه وكما أن أشرنا في السابق إلى أن القهوة الفورية تحتوي على كميات أقل من الكافيين، فإن الحقيقة هي أن الكافيين يقدم فوائد صحية شريطة تناوله بالمقدار الصحيح، حيث يساعد في تعزيز وظائف الدماغ، تحسين قدرة الجسم على التمثيل الغذائي، حرق مزيد من الدهون وتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد، وهو ما يعني أن التركيز على القهوة الفورية يُضيّع على الإنسان الاستفادة من كل هذه المزايا الإيجابية للكافيين.

 

شاشة نيوز

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