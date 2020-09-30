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الأربعاء، 30-09-2020 11:07 ص

تعرف على نوع الخبز الصديق للرشاقة

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الوكيل الاخباري - يحب الكثير من الأشخاص تناول الخبز على أنواعه وإن كانوا يعلمون أنه يسبب زيادة الوزن. ولهذا يسألون عن الخبز الصديق للرشاقة. وهو موجود بالفعل ونقصد بهذا خبز الجاودار.

ويعود السبب إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي تعتبر من السكريات بطيئة الهضم. ولهذا فإنه يمنح الجسم الطاقة لمدة طويلة وبالتالي يحد من الرغبة في الأكل وخصوصاً في الفترات التي تفصل بين الوجبات الأساسية.

كذلك يعتبر هذا الخبز مصدراً مهماً للفيتامينات E و B فضلاً عن الفوسفور والزنك والمغنيزيوم. كما أنه يحتوي على مكونات تساهم في تنظيم عملية المرور المعوي إضافة إلى الألياف الضرورية لتحفيز عملية الهضم.

ومن خصائص هذا السكر أنه ينظم عملية امتصاص الجسم للسكريات البسيطة. وهذا يعني أنه يحد من احتمال المعاناة من النوع الثاني من السكري ومن زيادة الوزن.

ويمكن الاستفادة منه أيضاً من أجل منع ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول الضار ومن أجل تحسين الدورة الدموية. ورغم هذا ينصح بعدم المبالغة في تناوله.

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