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السبت، 21-11-2020 11:24 ص

تغييرات في حجم الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل

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الوكيل الاخباري - أشار أخصائيون الى أن سماكة الأصابع قد تنذر بالإصابة بمرض قاتل، وبأن التغيرات التي تحصل قد تؤدي الى تغييرات خطيرة في الجسم.

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وقالت إيمي هاريس، المتحدث باسم جمعية السرطان البريطانية، بأن سماكة أطراف الأصابع (متلازمة عصى الطبل) يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الرئة.


ووفقا للأخصائية، فإن مثل هذا التشوه ليس أكثر أعراض المرض شيوعا، ولكنه قد يشير أيضا إلى تغييرات سلبية أخرى في الجسم.


مضيفة تظهر متلازمة "عصى الطبل" على شكل تغيرات في شكل الأظافر أو الأصابع التي تبدأ في الظهور منتفخة، ومن أعراضه بأن تصبح قاعدة الظفر ناعمة، والجلد بجانبها لامعا، بالإضافة للقدرة على ثني الأصابع بشكل أكبر من المعتاد بالإضافة لتضخم في الأصابع، وفي حال ظهور مثل هذه الدلائل فلابد من مراجعة الطبيب.

 

وأضافت هاريس، أن سبب هذه الأعراض يرجع الى أن المزيد من الدم يتدفق في هذه المنطقة أكثر من المعتاد، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وبأن أعراض أخرى ترافق الإصابة بهذا النوع من السرطان من بينها، السعال المستمر، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وصعوبة في البلع، وتورم في الوجه أو الرقبة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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