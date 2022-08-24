تمارين رياضية لتقوية عضلات المفاصل

الوكيل الإخباري - 3 تمارين رياضية بسيطة تقوي مفاصلك فقد تعرضك العديد من العوامل لزيادة خطر الإصابة بالترقق وتؤثر على صحة مفاصلك مثل التقدم في العمر والوزن الزائد بالإضافة إلى العديد من الممارسات في الحياة اليومية التي تسبب التعرض لضمور المفاصل وآلامها.





اضافة اعلان

ومن أهم السبل للحصول على علاج طبيعي للمفاصل بحسب خبراء موقع ويب هو الحفاظ على وزن صحي وخفض بعض الكيلوغرامات الزائدة من وزنك إذا لزم الأمر. حيث أن الضغط على الركبتين الناتج عن الوزن الزائد هو كبير جدًا، وخفض الوزن سوف يجعلك تشعرين بتحسن كبير.





للنساء اللواتي يرغبن في الحصول على علاج طبيعي للمفاصل وتقوية المفاصل من خلال التمارين الرياضية، ننصحهن ودائماً تحت إشراف الطبيب المختص بممارسة التمارين الرياضية الصحية والبسيطة التالية:

المشي لتقوية المفاصل

يمكن أن يساعد المشي على تحسين المرونة وتقليل التصلب وزيادة نطاق الحركة، ويعتبر المشي اليومي في الصباح مثاليا لتخفيف أعراض ألم التهاب في المفاصل، حيث يساعد المشي على تحريك مفاصل الركبتين واليدين والمرفقين، ويراعى ارتداء أحذية مناسبة أثناء المشي حتى لا تشعري بالتعب.



ركوب الدراجات لتقوية المفاصل

يزيد التهاب المفاصل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وركوب الدراجة يمكن أن يكون وسيلة آمنة لصحة المفاصل وتقويتها وتحسين اللياقة البدنية، وأيضا الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



اليوغا لتقوية المفاصل

اليوغا من التمارين الرياضية التي تجمع بين التنفس العميق والحركات المتدفقة، ووضعية التأمل، والتي تعمل على زيادة المرونة والتوازن، ولذا فإن اليوغا مفيدة في الحد من ألم التهاب المفاصل وتقويتها.

هي