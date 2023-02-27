تناول الكالسيوم وفيتامين د معًا.. هل يسبب أضرارًا؟

الوكيل الإخباري -فيتامين د والكالسيوم من الفيتامينات الضرورية للجسم والتي يحتاجها لإتمام العمليات الحيوية، ويؤدي نقصهما للكثير من المشكلات الصحية، ويعتمد كل منهما على الآخر، ولكن يجب أن يتم تناولهم وفقًا لمعايير محددة للحصول على الفوائد وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.



نستعرض في التقرير التالي أهمية تناول فيتامين د والكالسيوم وضوابط تناولهما، وفقًا لـ "Very well health".



يحتاج الجسم إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم، ويحافظ الكالسيوم على العظام والعضلات، والأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د طوال حياتهم تزداد لديهم فرصة الإصابة بهشاشة العظام.



إذا لم تحصل العضلات على ما يكفي من الكالسيوم، فإنها يمكن أن تتشنج وتصاب بالضعف، وقد يصاب الشخص بآلام مزمنة في العضلات، لذا فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين د يساعد في منع هذه المشاكل.



قد لا ينمو الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د مثل الآخرين في سنهم، حيث تزداد لديهم أيضًا فرص الإصابة بمرض نادر يسمى الكساح والذي يسبب ضعف العظام.



كيف يمكن الحصول على المزيد من الكالسيوم وفيتامين د؟

يوجد الكالسيوم في الأطعمة مثل الحليب والجبن والزبادي، وتحتوي الخضراوات مثل البروكلي واللفت على الكالسيوم، ويمكن الحصول على الكالسيوم أيضًا من السردين المعلب والسلمون المعلب، تشمل الأطعمة المضاف إليها الكالسيوم المدعم بعض الحبوب والعصائر ومشروبات ويتم كتابة كمية الكالسيوم المضاف على تلك الأطعمة.



يوجد فيتامين د بشكل كبير في أسماك مثل السلمون والتونة والماكريل، وهناك أطعمة أخرى تحتوي على فيتامين ولكن بكميات صغيرة، تشمل الجبن وصفار البيض وكبد الأغنام، كما يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الأطعمة المدعمة مثل الحليب وبعض الحبوب وعصير البرتقال والزبادي والسمن النباتي ومشروبات الصويا.



قد يحتاج بعض الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د إلى مكملات غذائية.



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هل هناك مخاطر من تناول الكالسيوم وفيتامين د؟

يجب ألا تزيد كمية الكالسيوم وفيتامين د التي يتم الحصول عليها يوميًا من جميع المصادر بما في ذلك الطعام وأشعة الشمس والمكملات الغذائية.



إذا حصل الجسم على الكثير من الكالسيوم يمكن أن يصاب الشخص بحصوات الكلى والإمساك، وإذا تم الحصول على الكثير من فيتامين د فقد تتلف الكلى والأنسجة ويصاب الشخص بالغثيان والقيء والإمساك والضعف.



يؤدي تناول الكثير من فيتامين د إلى زيادة كمية الكالسيوم في الدم، إذا حدث هذا فقد يصبح الشخص مرتبكًا ويصاب بعدم انتظام في ضربات القلب.



قد يتفاعل الكالسيوم وفيتامين د مع أدوية أخرى، يحدث التفاعل الدوائي عندما يغير دواء تتناوله طريقة عمل دواء آخر، قد يؤدي أحد الأدوية إلى تقليل فعالية دواء آخر أو قد يتسبب الجمع بين الأدوية في آثار جانبية.



قبل البدء في تناول الكالسيوم أو فيتامين د يجب استشارة الطبيب المختص وإخباره عن جميع الأدوية التي تتناولها الشخص.

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