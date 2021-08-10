توصيات صحية لمرضى انقطاع النفس أثناء النوم

الوكيل الإخباري - تتسبب متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم بانقطاع النفس كليًا، أو عدم أخذ كمية كافية من الأكسجين اللازم لقيام الجسم بوظائفه الحيوية ويحدث هذا التوقف المؤقت نتيجة انسداد الممرات التنفسية العلوية، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الرئتين. وهناك عدة عوامل تقف وراء الإصابة، منها ضعف العضلات في مجرى الهواء العلوي أو كبر حجم اللسان أو السمنة وغيرها.

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وفي كثير من الحالات، قد تكون الرعاية الذاتية هي أنسب طريقة بالنسبة لك للتعامل مع انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وأحيانًا انقطاع النفس المركزي أثناء النوم. جرب النصائح التالية:





1. فقدان الوزن الزائد

قد يساعد فقدان الوزن ولو بشكل طفيف في تخفيف ضيق الحلق. وفي بعض الحالات يمكن الشفاء من انقطاع النفس أثناء النوم عند العودة إلى وزن صحي. فإذا لم يكن لديك برنامج فعلي لإنقاص الوزن، فتحدث مع طبيبك حول أفضل خطة لفقدان الوزن.



2- ممارسة الرياضة

إن ممارسة نشاط معتدل، مثل المشي السريع، لمدة 30 دقيقة أغلب أيام الأسبوع قد يساعد في تخفيف أعراض انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.



3- تجنب تناول بعض الأدوية مثل المهدئات والحبوب المنومة

فهي تساعد على استرخاء العضلات في الجزء الخلفي من الحلق، والمتداخلة مع التنفس.



4- النوم على الجانب أو البطن وليس على الظهر

يمكن أن يسبب النوم على الظهر في استرخاء اللسان والحنك الرخو على الجزء الخلفي من الحلق وإغلاق مجرى الهواء. لمنع النوم على الظهر، حاول خياطة كرة تنس في الجزء الخلفي من أعلى البيجامة.



5- المحافظة على بقاء الممرات الأنفية مفتوحة أثناء الليل

استخدم بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي لمساعدتك في جعل الممرات الأنفية مفتوحة. تحدث مع طبيبك حول استخدام أي مضادات لاحتقان الأنف أو مضادات الهيستامين، لأن هذه الأدوية يوصى باستخدامها عمومًا على المدى القصير فقط.

6- التوقف عن التدخين، إن كنت مدخنًا

يزيدالتدخين من تفاقم انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.



7- تجنب القيادة إذا كنت تشعر بالنعاس

إذا كنت مصابًا بانقطاع النفس أثناء النوم فقد تسقط نائمًا بشكل غير طبيعي، مما يجعلك عرضة بشكل كبير لخطر حوادث السيارات. وفي بعض الأحيان، قد يخبرك صديق مقرب أو أحد أفراد الأسرة أنه يبدو عليك النعاس أكثر مما تشعر أنت به. وفي هذه الحالة، عليك تجنب القيادة على الإطلاق.



8- الطبّ البديل

لم تتم دراسة معظم الأدوية البديلة لحالة انقطاع النفس أثناء النوم بشكل جيد. وقد أظهر العلاج بالإبر الصينية بعض الفوائد في الدراسات، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام طريقة العلاج بالإبر الصينية مقترنة مع العلاجات القياسية، إلا أنها لا ينبغي أن تحل محلها. ويمكنك التحدث مع طبيبك حول أي طرق العلاج البديل تفكر فيه.

المصدر - صحتك