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الأحد، 03-01-2021 02:03 م

ثقل القدمين عند الاستيقاظ.. ما الأسباب؟

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الوكيل الاخباري - يحدث أن يشعر الإنسان من حين لآخر بثقل القدمين بعد يوم متعب وشاق، لكن الإحساس بهذا الشعور عند الاستيقاظ ليس بالأمر العادي.

وقال موقع "ويب طب" إن عددا من الأسباب قد تكون وراء ثقل القدمين عند الاستيقاظ، مشيرا إلى الحاجة إلى مراجعة الطبيب في بعض الأحيان.

وقدم المصدر بعضا من هذه الأسباب:

1- الدورة الدموية: قد تشعر بهذا الثقل في حال حدوث خلل في الدورة الدموية، إذ يتجمع الدم في أسفل الأرجل بفعل الجاذبية الأرضية، وتفقد الأوردة مرونتها.

2- القصور الوريدي المزمن: يحدث هذا المرض نتيجة ضعف الأوردة والصمامات في الأرجل، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الأرجل، بفعل عدم قدرة جهاز الدوران على إعادة الدم إلى القلب.

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3- السمنة المفرطة: الوزن الزائد يؤدي بدوره إلى الضغط على العضلات والأربطة والمفاصل مسببًا ثقل القدمين عند الاستيقاظ.

4- الحمل: من المعروف أن الحمل هي فترة إجهاد للجسد، ويؤدي الحمل إلى ثقل القدمين عند الاستيقاظ بسبب عاملين هما: الوزن الزائد الضاغط على القدمين واختلال مستوى الهرمونات في الجسم.

وينصح الخبراء في حال الشعور بأعراض ثقل القدمين، مثل انتفاخ أو ألم أو تنمل الساقين أو مظهر غير عادي للأوردة البارزة، بضرورة زيارة الطبيب.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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