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الخميس، 21-07-2022 12:00 م

جرعة آمنة ويومية من فيتامين B6... اليكم التفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ناتاليا غريبينكينا، أخصائية التغذية والعلاج الطبيعي، أن الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين B6 هي 3 ملليغرام.

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وتشير الأخصائية في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن نشاط هرمون المزاج الجيد -السيوروتونين، في جسم الإنسان يعتمد على عدة عوامل من ضمنها مستوى فيتامين B6.

 

وأظهرت نتائج دراسات علمية، أن استخدام هذا الفيتامين لوحده في العلاج ليس فعالا، ولكن مع المغنيسيوم، تزداد فعاليته وخاصة في علاج الأشخاص الذين يعانون من إجهاد شديد.

وتقول، "أثبت علميا أن التأثير التكميلي للمغنيسيوم مع جرعة عالية من فيتامين B6 يخفض مستوى الإجهاد الذي يؤثر سلبا في حالة الجسم. وقد أظهرت الدراسات المكرسة لتحديد جرعة هذا الفيتامين، أن الجرعة اليومية المثالية الآمنة

 

 

لبنان 24

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