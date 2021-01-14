الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

%4.3 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رسالة من ولي العهد بعد تلقي لقاح كورونا

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن الاسبوع القادم

حقيقة العاصفة الثلجيّة غير المسبوقة التي ستضرب الاردن

إرادة ملكية بتعيين أحمد الخلايلة إماما للحضرة الهاشمية

العميد الفراية للوكيل بعد زيارة مركز التلقيح ضد كورونا : الوضع مطمئن

الخميس، 14-01-2021 03:01 م

جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بهذا المرض

images (Custom)


الوكيل الإخباري _ يُعد الشعور بجفاف الفم في الصباح من المؤشرات التي تنذرك بالاصابة بمرض السكري النوع 2 ، والذي يعد من اخطر الامراض .

اضافة اعلان
 


حيث اشار الدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء الى ان السبب الأكثر وضوحا هو جفاف الفم، لكن ربما تشتبه في وجود خطأ ما إذا كنت قد قضيت الليل بالفعل في الاستيقاظ كثيرا للتبول والشعور بالعطش".


وأضاف أن هناك مجموعة من الأعراض الدقيقة الأخرى المرتبطة بمرض السكري النوع 2، والتي أكسبته لقب "القاتل الصامت" الشهير، وبعضها يشمل التعب غير النوعي والنعاس، وعدم وضوح الرؤية والصعوبات الجنسية، وسوء التئام الجروح الطفيفة والالتهابات الفطرية والدمامل.


ويوصى عادة عند تشخيص المرض، بتغيير نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم. ويلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في إدارة نسبة السكر في الدم، ولا يوجد شيء تقنيا لا يمكنك تناوله.


ومع ذلك، يجب الحد من تناول الكربوهيدرات لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتشمل الأمور التي يجب مراقبتها، الكربوهيدرات البسيطة - السكريات التي يفككها الجسم بسرعة وبالتالي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.


وينبغي تجنب النشويات عالية التكرير مثل الخبز الأبيض، لأنها تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

 

 

المصدر :الكونسلتو 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_10_5_22_0_40_434 (Custom)

طبيب يكشف مدة 'القيلولة المثالية'

2018_1_19_19_20_14_565 (Custom)

أعراض تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الحفاظ-على-الوزن-في-الشتاء (Custom)

10 نصائح للحفاظ على الوزن الصحي للجسم في الشتاء.. تعرف عليها

33-9 (Custom)

كيف تؤثر حرارة الطعام على الشهية وفقدان الوزن؟

714 (Custom)

6 أسباب تدفعك لتناول التمر يومياً

1105198171 (Custom)

الأضرار والمضاعفات.. أسباب الرغبة الشديدة لتناول مكعبات الثلج!

أخبار متعلقة
when-the-heart-stops-drugs-often-to-blame-1597472588 (Custom)

دراسة تكشف اعراض تنذرك بمرض قد يؤدي إلى الوفاة

tbl_articles_article_23638_67969cf1727-6590-4b2b-93a7-0e46a28e4297

7 أعراض صامتة لتجلط الدم

7755431-1319688425

المشروبات الخالية من السكر أكبر مسبب للسكري!.. إليك الحلول والبدائل

bariatric-sugrey

دراسة كبيرة تربط نوعا محددا من الدهون في الجسم بنتائج صحية أفضل!

8544966-733128139

علامتان على الجلد تكشفان المعاناة من السكري

مياه-للشرب

علماء يكتشفون خصائص الماء العلاجية