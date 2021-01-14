جفاف الفم في الصباح علامة على الإصابة بهذا المرض

الوكيل الإخباري _ يُعد الشعور بجفاف الفم في الصباح من المؤشرات التي تنذرك بالاصابة بمرض السكري النوع 2 ، والذي يعد من اخطر الامراض .

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حيث اشار الدكتور رالف أبراهام، استشاري مرض السكري واضطرابات الدهون والغدد الصماء الى ان السبب الأكثر وضوحا هو جفاف الفم، لكن ربما تشتبه في وجود خطأ ما إذا كنت قد قضيت الليل بالفعل في الاستيقاظ كثيرا للتبول والشعور بالعطش".



وأضاف أن هناك مجموعة من الأعراض الدقيقة الأخرى المرتبطة بمرض السكري النوع 2، والتي أكسبته لقب "القاتل الصامت" الشهير، وبعضها يشمل التعب غير النوعي والنعاس، وعدم وضوح الرؤية والصعوبات الجنسية، وسوء التئام الجروح الطفيفة والالتهابات الفطرية والدمامل.



ويوصى عادة عند تشخيص المرض، بتغيير نمط الحياة لخفض مستويات السكر في الدم. ويلعب النظام الغذائي دورا رئيسيا في إدارة نسبة السكر في الدم، ولا يوجد شيء تقنيا لا يمكنك تناوله.



ومع ذلك، يجب الحد من تناول الكربوهيدرات لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وتشمل الأمور التي يجب مراقبتها، الكربوهيدرات البسيطة - السكريات التي يفككها الجسم بسرعة وبالتالي ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.



وينبغي تجنب النشويات عالية التكرير مثل الخبز الأبيض، لأنها تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.



المصدر :الكونسلتو



