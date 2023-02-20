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الإثنين، 20-02-2023 11:57 ص

حالة واحدة قد يتسبب بها الرمان في زيادة الوزن

فوائد-الرمان-


الوكيل الإخباري- يرغب بعض متبعي الدايت في إدراج الرمان في وجبة العشاء، نظرًا لمذاقه اللذيذ، لكنهم يشعرون بالقلق من احتمالية أن يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله ليلًا.

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن الرمان من الفواكه التي يمكن تناولها ليلًا في الرجيم، مؤكدًا أنه فعال في إنقاص الوزن.

وأضاف ناجي أن الرمان يساعد على التخسيس، نظرًا لانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوي على 82.7 سعرة حراري لكل 100 جرام منه، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

وأوضح استشاري التغذية أن من الأسباب التي تجعل الرمان طعامًا مناسبًا لوجبة العشاء أثناء الدايت هو احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على الشعور بالشبع والامتلاء.

ومع ذلك، أوصى موقع "Onlymyhealth" بتناول الرمان باعتدال في العشاء، لأن الإفراط فيه قد يؤدي إلى إبطاء معدل الأيض ويسبب عسر الهضم.

وأكد ناجي أن أكل الرمان ليلًا قد يزيد الوزن في حالة واحدة فقط وهي "إذا كان الشخص يعاني من مقاومة الإنسولين"، ويرجع السبب إلى ارتفاع سكر الدم عند تناوله في هذا الوقت من اليوم.

واختتم ناجي حديثه بتوصية مرضى مقاومة الإنسولين بتناول الفواكه منخفضة السكريات في منتصف اليوم، دون الإفراط فيها، لضمان الاستفادة من عناصرها الغذائية، دون الإصابة بأي أضرار.

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