حالة واحدة يتسبب بها الكورتيزون بارتفاع السكر

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن دواء شهير، يعتقد بعض الأشخاص أنه يزيد من خطر الإصابة بداء السكري.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدواء الذي يقصده هو الكورتيزون، موضحًا أنه شائع الاستخدام في علاج الجيوب الأنفية.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن بعض الأشخاص يرفضون تناول الكورتيزون عندما يصفه الطبيب لهم، خوفًا من أن يصيبهم بالسكري، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد عار من الصحة.



وأكد أن الكورتيزون يتسبب في ارتفاع سكر الدم في حالة واحدة فقط، وهي "إذا كان هرمون الإنسولين الذي يفرزه البنكرياس لدى المريض لا يعمل بشكل صحيح".



وأوضح موافي أن نسبة ارتفاع سكر الدم بين المرضى الذين يتناولون الكورتيزون تبلغ 25% فقط.



الكونسلتو الطبي

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