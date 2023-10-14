حب الشباب يغيّر النظرة الاجتماعية للمرأة

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن حب الشباب، يمكن أن يغير بشكل كبير الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء في البيئات الاجتماعية.

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وقام الباحثون بتتبع حركات العين لـ 245 مشاركاً في الدراسة، وهم ينظرون إلى صور نساء ذوات بشرة صافية أو حب الشباب في أجزاء مختلفة من وجوههن.



ووفق "هيلث داي"، كان يُنظر إلى الوجوه المصابة بحب الشباب على أنها أقل جاذبية، وأقل جدارة بالثقة، وأقل نجاحاً، وأقل ثقة، وأقل سعادة، وأقل هيمنة.



ووجد الباحثون أن حب الشباب الذي كان موجوداً بشكل أساسي في منطقة حرف "U" حول الوجه، والتي تدور حول الفك والفم والذقن، حصل على أقل الدرجات من حيث الجاذبية وكان يعتبر الأكثر إزعاجاً بصرياً.



وأجريت الدراسة في جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في بولندا، واستهدفت ما ينبغي على الأطباء الاهتمام به وعلاجه أولاً.



وكان الدكتور كريستوفر بونيك من جامعة ييل أجرى دراسة حديثة ذات صلة، وجد فيها أن حب الشباب هو أكثر شكوى صحية يعاني منها الشباب في الولايات المتحدة.



وقال بونيك: "المعنى الضمني لنتائج الدراسة الجديدة هو أنه إذا كان شخص ما يعاني من حب الشباب في منتصف الوجه، فربما يكون هذا أقرب قليلاً إلى البشرة الصحية وأقل إزعاجاً، في حين يبدو أن المنطقة المحيطة بالفم والجبهة أكثر إشكالية بعض الشيء، وهو ما أعتقد أنه مثير للاهتمام".

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