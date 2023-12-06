حروق الجلد في الشتاء- كيف تحمي نفسك؟

الوكيل الإخباري - حروق الجلد في الشتاء هي حالة شائعة تحدث نتيجة التعرض لدرجات حرارة منخفضة، يمكن أن تتراوح حروق الجلد من الخفيفة إلى الشديدة، اعتمادًا على شدة التعرض للبرودة.

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تحدث حروق الجلد في الشتاء بسبب التعرض لدرجات حرارة منخفضة لمدة طويلة. يؤدي التعرض للبرد إلى انخفاض درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية. يؤدي هذا إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجلد، مما يحرمه من الأكسجين والمواد المغذية.



أسباب حروق الجلد في الشتاء

-التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.

-قلة ترطيب الجلد.

-الإصابة بالجفاف.

-الإصابة بأمراض الجلد المزمنة، مثل الأكزيما أو الصدفية.

-تناول بعض الأدوية، مثل الأدوية التي تؤثر على الدورة الدموية.



أعراض حروق الجلد في الشتاء

- احمرار الجلد.

- الشعور بالألم أو الحرقة.

- تورم الجلد.

- ظهور بثور.

- تقرحات في الجلد.



علاج حروق الجلد في الشتاء

-وضع الكمادات الباردة على المنطقة المصابة.

- تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

- استخدام المرطبات للحفاظ على ترطيب الجلد.

- شرب كميات وفيرة من الماء والحفاظ على ترطيب الجسم.



في الحالات الشديدة، قد يتطلب الأمر رعاية طبية، قد يشمل العلاج الطبي ما يلي:



- استخدام الأدوية المضادة للالتهابات.

- استخدام المضادات الحيوية في حالة حدوث عدوى.

- الجراحة في حالة حدوث ندوب أو تقرحات كبيرة.



نصائح للوقاية من حروق الجلد في الشتاء

-ارتداء الملابس الواقية، المناسبة لدرجة الحرارة.

- تجنب التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة لفترات طويلة.

- شرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

- الوقاية من جفاف الجلد، لأنه أحد الأسباب الرئيسية لحروق الجلد في الشتاء، لذلك من المهم الحفاظ على ترطيب الجلد بإنتظام بإستخدام المرطبات، ويمكن استخدام المرطبات عدة مرات في اليوم، خاصًة بعد الاستحمام أو غسل اليدين.

- استخدام المرطبات التي تحتوي على الجلسرين أو اللانولين أو الزيوت المعدنية.

- استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لترطيب الجلد.

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