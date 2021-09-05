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الأحد، 05-09-2021 04:40 م

خبيرة تغذية: السبانخ ضمن 5 أطعمة تحميك من تساقط الشعر

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الوكيل الإخباري - كشفت خبيرة تغذية علاجية عن 5 أطعمة تساعد في الحصول على شعر صحي وتحمي من تساقطه.

ونقلت صحيفة عن اختصاصية تغذية أن البيض يأتي في مقدمة الأطعمة التي تحسن نوعية الشعر وتحفز نموه.

وأوضحت أن السبب في ذلك هو أن البيض غني بالمغذيات الأساسية للشعر كالبروتين، والبيوتين الذي يعتبر من أكثر المكملات الغذائية المحفزة للشعر.

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وأشارت إلى أن الأسماك الدهنية تساعد أيضا في تغذية الشعر لأنها غنية بأوميغا 3 التي تمنح الشعر لمعانا صحيا بالإضافة إلى البروتين والسيلينيوم وفيتامين "د" وفيتامين "ب".

وقالت خبيرة التغذية إن السبانخ تمثل الغذاء المثالي للشعر لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمغذيات كالحديد.

كما نصحت بتناول البطاطا الحلوة، لكونها من أفضل مصادر البيتا كاروتين الذي يتحول لفيتامين A المحفز لنمو الشعر.

 

وفي الختام أوصت بتناول البقوليات، بسبب احتوائها على مغذيات أساسية مثل البروتين والحديد والبيوتين وحمض الفوليك.

 

المصدر - لبنان 24

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