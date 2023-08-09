خبيرة تغذية تحذر: هذا الخبز خطر على صحتك

الوكيل الاخباري - يعتبر الفينو "الحمام" من أنواع الخبز المفضلة عند الكثير من الأشخاص، حيث يعتادون على تناوله بجانب المربى والجبن واللحوم المصنعة في وجبة الإفطار، نظرًا لمذاقه اللذيذ.



أضرار الفينو/"الحمام"

في هذا الصدد، أوصت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، بالتوقف عن تناول الفينو، مشيرةً إلى أنه من أسوأ أنواع الخبز لصحة الإنسان، لما يسببه من أضرار للجسم.



وحددت ليندا أضرار الفينو للجسم في النقاط التالية:

1- يؤثر الفينو سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، لأن الدقيق الأبيض المستخدم في تحضيره يفتقد للنخالة الغنية بالألياف الغذائية، مما يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك وانتفاخ القولون عند تناوله.

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2- يحتوي الفينو على نسبة عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تتسبب في اضطراب مستويات السكر بالدم، لذلك فهو من أنواع الخبز الممنوعة لمرضى السكري.



3- يتسبب الفينو في زيادة الوزن، لأنه مرتفع السعرات الحرارية، كما يدفع الشخص إلى تناول كمية كبيرة من الطعام بسبب ما يلي:

- اضطراب سكر الدم بعد تناوله، حيث يرتفع بشكل حاد، ثم ينخفض سريعًا، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع.



- افتقاده للألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء.



4- يشكل الفينو خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن المواد الدهنية المستخدمة في تحضيره، مثل الزيت أو السمن أو الزبدة، تكسبه مستويات عالية من الدهون، اللتين تتسببان في ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



البديل الآمن للفينو

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن البديل الصحي والآمن للفينو هو خبز الحبوب الكاملة، مثل الخبز البلدي، لاحتوائه على الألياف الغذائية الضرورية للجسم.

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