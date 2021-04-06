خبيرة.. تناول الطعام الصحي بأي ثمن قد يصبح خطراً

الوكيل الاخباري - أشارت اختصاصية التغذية والرياضة واضطرابات الغذاء رونيه ماكغريغور، بحسب ما نقله عنها موقع Cosmopolitan البريطاني، إلى أن ليس من الجيد التركيز الدائم على تناول الطعام الصحي فقط. ولفتت إلى أن هذا يعتبر مشكلة صحية تُطلق عليها تسمية "الأورثوريكسيا"، أي هوس الطعام الصحي.

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وذكرت أن هذا يشكّل أحد اضطرابات الغذاء وقد ينجم عن اتباع عادات أحد الأقارب المهووس بالأكل الصحي أو عن الميل إلى المثالية أو عن الشعور بعدم الرضى تجاه شكل الجسم أو عن الإحساس الدائم بالقلق. كما قد ينتج من التعرض للسخرية الاجتماعية بسبب الوزن.



وأضافت أن من المهم في هذه الحالة الحرص على استشارة الطبيب الاختصاصي الذي يساعد على التخلص من هذه المشكلة. ولهذا رأت أن من المفيد تناول الطعام الصحي لكن من دون المبالغة في ذلك، مع الإشارة إلى أن من الضروري مخالفة القواعد بين الحين والآخر لتفادي الشعور بالحرمان.

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