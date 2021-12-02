الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

انتخاب رؤساء ومقرّري لجان النواب اليوم الخميس

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي لـ 44%

الصين: نجاح اختبار اتصال تتابع بين مسبارين صيني وأوروبي لاستكشاف المريخ

الأمم المتحدة تدعو لتخصيص 41 مليار دولار لتقديم مساعدات

وزير الزراعة: إسرائيل لم تعوض الأردن عن خسائر الحرائق

ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المملكة

الصحة العالمية تحذر العالم من عدم كفاية اللقاحات

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/12/2

أجواء باردة وفرصة لتساقط الأمطار

الجالية العراقية في الأردن تحتفي بمئوية الدولة

الخميس، 02-12-2021 07:55 ص

خضروات تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%

دماغ 2


الوكيل الإخباري - تتسبب السكتة الدماغية في وفاة الملايين حول العالم سنويا، لكن العدد يتناقص كل عام.

اضافة اعلان


اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي أمر في غاية الأهمية. لحسن الحظ، يمكن أن يقلل تناول الخضار من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.


يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة والبطاطا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب موقع "ميديك فوروم".


الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. إذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد أظهر بحث جديد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو أفضل ما يمكنهم فعله.


الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من هذه الأطعمة هم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من أولئك الذين يعانون من نقص المعادن. قام باحثون سويديون بتحليل 10 دراسات دولية شملت أكثر من 200000 شخص في منتصف العمر وكبار السن. يقلل تناول البوتاسيوم العالي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المئة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.


كل ما كان مطلوبًا هو حصتين أو ثلاث حصص إضافية من الفاكهة أو الخضار يوميًا.


البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويشارك في تنظيم ضغط الدم. ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم، بما في ذلك المصابين بأمراض الكلى أو أولئك الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سكر

هل تساعد بدائل السكر على تخفيض الوزن؟

الدماغ

حيّر العلماء لسنوات.. كشف سبب مرض الزهايمر

i_178500

بارقة أمل لمرضى السرطان... نبات يقوي العلاج الكيميائي

leafy-greens

مخاطر 'الطعام الأخضر' بعد كورونا

turkish-breakfast-2

أسوأ أنواع الفطور على الإطلاق.. تفاقم الالتهابات

Study-reveals-that-stress-actually-does-cause-gray-hair-

موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب

أخبار متعلقة
قلب2

تعرف إلى خطر الدوام الليلي على القلب

دوخة

طبيبة روسية: أسباب غير واضحة للدوخة المفاجئة

main_image5eebc693658d5

أطباء يحذرون من الشعور بطعم حامض في الفم... دليل على مشكلة مميتة

فايتمن

فيتامين يسبب نقصه جلطة دماغية

tbl_articles_article_18009_216

نصائح لتجنب أمراض القلب

thumbs_b_c_a5a0cad4afd245ed9a1a4207bea0fe4d

نصائح لمرضى السكري عند ممارسة الرياضة والنشاط البدني