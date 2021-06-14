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الإثنين، 14-06-2021 09:56 ص

خطأ فادح أثناء الغسيل يتلف الملابس ويُضر بالصحة.. فاحذروه

أفضل-غسالة-ملابس-للحفاظ-على-جميع-أنواع-الأقمشة


الوكيل الإخباري _ تلجأ بعض ربات المنازل إلى تخزين الغسيل داخل الغسالة انتظاراً للغسلة القادمة، اعتقاداً منهن أن هذا الأمر سيوفر الكثير من الوقت والمجهود والمساحة.


ولكن في الحقيقة تكديس الملابس داخل الغسالة لأيام أو حتى أسابيع لا يعد خياراً جيداً للحفاظ على ملابسك وملابس عائلتك في أفضل حالة، بالإضافة إلى أنه يؤثر على أداء الغسالة، وذلك للأسباب الآتية:

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1. تكديس الملابس داخل الغسالة عقب الغسلة الأولى وانتظاراً للغسلة القادمة يحول دون سهولة تدفق الهواء والضوء إلى الغسالة، ومن ثم فإنها لا تجف تماماً من آثار الغسلة السابقة، ما يؤدي إلى نمو العفن على الملابس.


2. العفن الذي ينتقل إلى الملابس لا يؤذي الملابس فحسب بل إنه قد يتسبب في بعض المشكلات الصحية الطفيفة لك ولعائلتك، إذا إن خلايا هذا العفن تبدأ في التكاثر وتنتقل عبر الهواء.

 

3. البيئات الرطبة والمبتلة تعد البيئة المثالية لنمو البكتيريا، وحتى إذا لم تسبب هذه البكتيريا في تلف الملابس، فإن نموها داخل الغسالة من الأساس سيسهم في تكاثرها وزيادتها مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي قد يكون له آثار سلبية مع الوقت.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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