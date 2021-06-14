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10 وفيات و546 إصابة بكورونا اليوم الإثنين

الإثنين، 14-06-2021 03:39 م

خطوات العلاج من آلام الكتف

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الوكيل الإخباري - تتعدّد أسباب الألم الذي يصيب الكتف، والذي يعاني منه الكثيرون، فللوهلة الأولى يُعتقد أنّ الألم ناجم من شدّ عضلي بسيط، لكن الأمر قد يتطور ليتطلب تمارين تصحيحة للعضلات المحيطة بحركة الكتف.

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من هنا، ينصح المتخصصون بخطة علاجية تتضمن إجراء تمارين خاصة لإعادة المفصل الى وضعه الطبيعي، لكن لدى الإصابة بالكتف المتجمدة يصبح الكتف شديد الاحمرار ما يدل على التهاب حاد ويتسبب بألم شديد.


ويوصي الأطباء في هذه الحالة بعلاج دوائي، وبعد أشهر تعمل قوى الشفاء الذاتية في الجسم على تليين المفصل، ومن ثم ومن خلال العلاج الحركي اللطيف، يمكن استعادة حركة الكتف، ويبدأ الألم بالانحسار.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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