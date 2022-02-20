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الأحد، 20-02-2022 04:00 م

خطوات للتعامل مع الحازوقة لدى رضيعك

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الوكيل الإخباري - مثلما يحدث مع الكبار، يمكن للأطفال الرضع وحديثي الولادة أن يصابوا بالحازوقة، وهو أمر طبيعي جداً في تلك المرحلة وغير مقلق، كما أنه لا يسبب إزعاجا للرضيع أو يؤثر على تنفسه.

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وهناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في منع "الحازوقة" لدى الرضع نوضحها فيما يلي:

 

- التجشؤ بعد الرضاعة الطبيعية
للوقاية من الحازوقة لدى حديثي الولادة، يوصى بالحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة، فهذه الخطوة هامة وتساعد على منع وإيقاف الحازوقة، ساعدي طفلك على التجشؤ من خلال فرك ظهره بحركة دائرية.

- فواصل للتجشؤ
بجانب التجشؤ بعد الرضاعة، يُنصح بأخذ فواصل لتجشؤ الرضيع بين كل جلسة رضاعة عند تبديل وضع الطفل بين الجانبين.

- استقامة وضع الطفل
يُنصح بعد كل رضعة، وضع الطفل في وضع مستقيم لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، فتلك الخطوة تساعد في منع حدوث الارتجاع للطفل والذي كثيرا ما يكون مسؤولا عن حدوث الحازوقة.

- الرضاعة الطبيعية
ينصح الخبراء بالاتجاه نحو الرضاعة الطبيعية، لأنها تسبب ضغطاً أقل للغازات في المعدة وتقل فرصة إصابة الرضيع بالحازوقة.
وفي حالة الاعتماد على زجاجة الرضاعة، يوصى بتفريغ أي هواء متواجد في الفوهة لتجنب حازوقة الطفل.

 

زهرة الخليج 

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