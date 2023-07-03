خلال نصف ساعة .. طريقة بسيطة لخفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يحتاج خفض الكوليسترول إلى اتباع نمط حياة صحي يعتمد على تقليل المقليات والدهون المشبعة والسكريات واستبدالها بالفواكه والخضروات والأسماك، بجانب ممارسة اليوم والحد من التوتر والنوم الكافي.



من الممكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل، حسبما نشر موقع "Cleveland Clinic”.

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تساعد بعض الطرق البسيطة على خفض الكوليسترول حال اتباعها لمدة 30 دقيقة أو أكثر حتى يتم ضبط نمط الحياة اليومي اولها رياضة المشي



حيث يعتبر المشي لمدة 30 دقيقة من أسرع الطرق التي تعمل على خفض الكوليسترول وضغط الدم على حد سواء، لذا يمكن البدء بالتجول في الشوارع المحيطة بالمنزل حتى يعتاد الجسم على الحركة وبذل مجهود، ثم استعمال المشاية الكهربائية وزيادة السرعات بها للتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على جسم صحي ومثالي.



ويساعد ايضاً ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة على خفض الكوليسترول في الدم بسرعة، وذلك من خلال حرق الدهون وتعزيز عمل القلب بشكل جيد، إلى جانب بعض الفوائد الصحية الأخرى، مثل تقوية العضلات والمفاصل وزيادة تدفق الدورة الدموية وغيرها.



وتأتي السباحة لمدة 30 دقيقة في المرتبة الثالثة بعد المشي وركوب الدراجات من حيث القدرة على خفض الكوليسترول في الدم بشكل أسرع وأكثر فاعلية، حيث تعتبر السباحة مفيدة لصحة القلب وآلية عمله بشكل مثالي.