دراسات تحذّر من تناول الأدوية مع هذا النوع من العصير!

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أن على الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، استشارة الطبيب قبل تناول الغريب فروت. وهو ما ذكره الطبيب شوي ميل من الـFDA إذ قال: "إن عصير الغريب فروت يدع الدواء يدخل إلى الدم، ومن الممكن المعاناة في هذه الحالة من بعض الأعراض الجانبية".

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وفي السياق نفسه، قال دايفيد بايلي، وهو خبير صيدلاني وباحث أجرى دراسة نُشرت في دورية الجمعية الطبية الكندية بالتعاون مع صحيفة Le Monde الفرنسية إن 85 دواء يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات في حال تناول عصير الغريب فروت بالتزامن معها.

وأوضح أن هذا قد يسبّب تفاعل العصير مع بعض مكونات الدواء، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي أو إلى خلل في عمل الكلى أو إلى مشاكل في التنفس. كما نقلت عنه صحيفة Le Figaro قوله إن هذا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.



وذكر تقرير لـCBC NEWS أن من بين الأدوية التي يمكن أن تتفاعل بطريقة سلبية مع الغريب فروت، تلك التي تساهم في خفض مستوى الكولسترول أو ضغط الدم أو المحارِبة للقلق أو لمرض كرون أو بعض مشاكل القلب، فضلاً عن عدد من مضادات الهيستامين.

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