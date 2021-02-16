الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

القوات المسلحة : صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

التربية توضح للوكيل حيثيات قرار تعليق دوام المدارس بسبب الثلوج

الهواري لـ الوكيل : يجب التريّث في إعادة فتح قطاعات اقتصادية

أسعار الذهب الثلاثاء 16/2/2021

الاستهلاكية المدنية : توافر كميات كافية من السلع

الأمن العام : نصائح خلال المنخفض الجوي

توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

وفيات الثلاثاء 16/2/2021

عاجل

التحول إلى التعليم عن بعد يومي الأربعاء والخميس

الثلاثاء، 16-02-2021 11:38 ص

دراسات تحذّر من تناول الأدوية مع هذا النوع من العصير!

shutterstock_1210073617_771148_highres


الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أن على الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية، استشارة الطبيب قبل تناول الغريب فروت. وهو ما ذكره الطبيب شوي ميل من الـFDA إذ قال: "إن عصير الغريب فروت يدع الدواء يدخل إلى الدم، ومن الممكن المعاناة في هذه الحالة من بعض الأعراض الجانبية".

اضافة اعلان

وفي السياق نفسه، قال دايفيد بايلي، وهو خبير صيدلاني وباحث أجرى دراسة نُشرت في دورية الجمعية الطبية الكندية بالتعاون مع صحيفة Le Monde الفرنسية إن 85 دواء يمكن أن تؤدي إلى حدوث اضطرابات في حال تناول عصير الغريب فروت بالتزامن معها.

 

وأوضح أن هذا قد يسبّب تفاعل العصير مع بعض مكونات الدواء، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي أو إلى خلل في عمل الكلى أو إلى مشاكل في التنفس. كما نقلت عنه صحيفة Le Figaro قوله إن هذا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.


وذكر تقرير لـCBC NEWS أن من بين الأدوية التي يمكن أن تتفاعل بطريقة سلبية مع الغريب فروت، تلك التي تساهم في خفض مستوى الكولسترول أو ضغط الدم أو المحارِبة للقلق أو لمرض كرون أو بعض مشاكل القلب، فضلاً عن عدد من مضادات الهيستامين.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
327712310943

العلماء يكتشفون علاجا جديدا لمرض قاتل يصيب الأطفال

C17FC93F-A7CC-4DB2-94FE-E3E29ACA6B14

الكشف عن مضار الإقلاع السريع عن التدخين ورد فعل الجسم

380574

أخطاء شائعة خلال الفطور تسبّب زيادة وزنك!

فوائد-الحليب-مع-الثوم

الحليب والثوم.. إليك الخليط الذي يحميك من العدوى

مكعبات-مرقة-الخضار

تحذير من الافراط باستخدام مكعبات المرق الجاهزة!

201906300418301830

سبع علامات خفية يمكن أن تكشف نقص فيتامين B12

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_14471_815a084e7bc-383c-42e4-94c7-d26df450fdb5

طرق بسيطة لتخفيف ألم الرأس الشديد

tbl_articles_article_20047_70d35fdd95-3cc8-4980-80fd-43c82ddff032

لون الجلد الشاحب يشير للإصابة بمرض خطير

20200127013403343

علاج منزلي بسيط للتخلص من القلق والصداع

900x450_uploads,2020,01,19,389113814b

تشنّج الساقين ليلاً.. إليك الأسباب والحلول

اعراض-نقص-الحديد

علامات تنذرك بنقص الحديد في جسمك

2019_5_6_16_18_4_244

كيفية اكتشاف ارتفاع مستوى السكر في الدم بنفسك!