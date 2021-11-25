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الخميس، 25-11-2021 04:01 م

دراسة تحذر من تناول الرضع لعصير الفواكه

طفل


الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن إعطاء الطفل عصير الفاكهة في وقت مبكر جداً من الحياة قد يؤدي إلى تناول كميات أكبر من المشروبات السكرية في وقت لاحق.

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وجدت دراسة جديدة أجريت على أكثر من 4 آلاف أم أمريكية أن إعطاء الطفل عصير الفاكهة في وقت مبكر جداً من الحياة قد يؤدي إلى تناوله كميات أكبر من المشروبات السكرية في وقت لاحق من الطفولة، فضلاً عن زيادة احتمالات إصابته بالسمنة وتسوس الأسنان، وفقاً لموقع "يونايتد برس إنترناشونال" الأمريكي.

 

وفقاً لفريق الباحثين في المعهد الوطني الأمريكي لصحة الطفل، كان تقديم عصير الفاكهة للأطفال قبل بلوغهم عامهم الأول مرتبطاً باستهلاك أعلى من المشروبات السكرية الأخرى في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة.

وبسؤال أخصائية تغذية الأطفال في مركز كوهين الطبي في نيو هايد بارك، نيويورك، أودري كولتون عن الوقت المناسب لتقديم العصير للأطفال، قالت: "لا ينبغي تقديم عصائر الفواكه لهم على الإطلاق قبل بلوغ العام الأول، وذلك لأن الأطفال والرضع لا يحتاجون إلى العصير، فهو يحتوي على نسبة عالية من السكر ولا يحتوي على ألياف".

المصدر - العين الإخبارية 

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