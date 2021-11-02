دراسة علمية تكتشف سر النوم العميق

الوكيل الإخباري - اضطرابات النوم والأرق من المشاكل الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص حول العالم.

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وفي جديد الطب، أظهرت نتائج دراسة علمية أن عنصرًا غذائيًا قادر على منحك النوم العميق .

بحسب "توب سانتيه" : وفقًا لدراسة صينية حديثة، فإنَّ الحليب الساخن يعزز النوم، خصوصاً بفضل الببتيد. هذا المشروب هو "مشروب الشتاء" بامتياز، لا سيما مع الشوكولاتة الساخنة.





عالجي اضطرابات النوم بالحليب الساخن

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا (في الصين) ونشرت في نهاية سبتمبر 2021 في مجلة "الكيمياء الزراعية والغذائية"، فإنَّ المشروبات المصنوعة من الحليب الساخن تعزز النوم بالفعل. لقد علمنا بالفعل أن الحليب (سواءً كان ساخنًا أم لا) يحتوي بشكل طبيعي على مادة تساعد على النوم منها: التربتوفان حيث يسمح هذا الحمض الأميني الأساسي بتخليق ناقل عصبي، السيروتونين، الذي يشارك في النوم ويجنبك الأرق.

المصدر- سيدتي

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