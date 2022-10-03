دراسة: فيروسات شائعة مرتبطة بمرض السكري

الوكيل الإخباري-قدمت دراسة جديدة دليلا إضافيا على أن تطور مرض السكري من النوع الأول مرتبط بالإصابة بالفيروسات المعوية الشائعة.



وتأتي الخلاصة الجديدة لتأكيد الدراسات السابقة، التي توصلت أيضا إلى أن حالات عدوى الفيروسات المعوية مرتبطة بالإصابة بمرض السكري، في وقت يعكف فيه العلماء على تطوير لقاحات تستهدف هذه السلالات الفيروسية.



وحسب ما ذكر موقع "نيو أطلس"، فإن أول دراسة ربطت بين المرضين نشرت في عام 1969، ووجدت حينها أن التعرض لفيروس معوي يُدعى "كوكساكي ب" يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.



ومنذ ذلك الحين، تم نشر عدد من الدراسات المختلفة في هذا الصدد.



أما الدراسة الحديثة فقدمت نتائجها مؤخرا في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري.



وأوضح "نيو أطلس" أن هذه الدراسة أكملت سابقتها التي أجريت عام 2011، حيث عمل الباحثون على توسيع قاعدة البيانات وتطوير تقنيات البحث للتوصل إلى نتائج أكثر دقة.



ووجدت النتائج أن الأشخاص المصابين بإحدى الفيروسات المعوية، وخاصة "كوكساكي ب"، كانوا أكثر عرضة بـ"29 مرة" للإصابة بداء السكري من النوع الأول.

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سكاي نيوز