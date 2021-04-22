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الخميس، 22-04-2021 02:09 م

دراسة - لا تبالغ في استخدام جل التعقيم.. أضراره الصحية كبيرة

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الوكيل الاخباري - حذّرت عريضة أُطلقت تحت عنوان The Florence Statement في وقت سابق من خطر استخدام جل التعقيم اليدوي.

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وأشارت العريضة التي وقّعها أكثر من 200 باحث إلى أن هذه الطريقة في تعقيم اليدين من الممكن أن تُلحق الضرر بصحتنا. ولفتت العريضة التي نُشر تقرير عنها في دورية Environmental Health Perspectives إلى أن هذا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى أضرار على المستوى البيئي. وذكرت أن بعض أنواع هذا الجل قد تساهم في تعزيز فرص الإصابة بسرطان الثدي أو المعاناة من الاضطرابات الهرمونية.


ووجد الباحثون في هذا السياق مادتين هما التريكلوزان والتريكلوكاربان اللتان تعتبران من أسباب حدوث الخلل في عمل الغدة الدرقية. وأشاروا إلى أن هاتين المادتين تتوافران أيضاً في بعض أنواع معجون الأسنان كما في عدد من المستحضرات الجمالية أو منتجات التنظيف.

ولهذا لفت تقرير لموقع Grazia الفرنسي إلى أنه تم منع استخدام هاتين المادتين منذ العام 2016 في الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك دعوا إلى عدم شراء المنتجات بطريقة عشوائية، وإلى الاطّلاع على محتواها للتأكد مما إذا كانت تخلو من هاتين المادتين أم لا.

 

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