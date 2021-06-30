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الأربعاء، 30-06-2021 02:41 م

دمل العين ...اسبابه وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري - دمل جفن العين عبارة عن كتلة حمراء صغيرة بحجم الحبة أو البثرة، مملوءة بالصديد تتواجد في الجفن وتسبب احمراره والتهابه، وفي معظم الحالات، تحدث العدوى بسبب بكتيريا المكورات العنقودية Staphylococcus.

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وتشمل علامات وأعراض دمل جفن العين ما يلي:
- نتوء أحمر على الجفن مشابه للحبة أو البثرة.
- ألم في الجفن.
- تورم الجفن.
- دموع.
- تقشر حول الجفون.


ودمل الجفن يختلف عن الكيس الدهني في جفن العين، فهو إحدى الحالات الأخرى المتسببة في التهاب الجفن، ويتكون عند حدوث انسداد في إحدى الغدد الدهنية الصغيرة على هامش الجفن، خلف الرموش. ويمكن أن تصاب الغدة بعدوى البكتيريا، والتي قد تسبب أيضًا احمرار الجفن وتورمه. خلافًا لدمل جفن العين، يميل الكيس الدهني في جفن العين إلى أن يكون أكثر وضوحًا على الجانب الداخلي للجفن، لكن طرق علاج الحالتين متشابهة.

 

* أسباب دمل جفن العين
- سوء العناية بالنظافة الشخصية، مثل لمس العين بأيدٍ ملوثة يمكن أن ينقل بكتيريا المكورات العنقودية إلى الجفون.
- التهاب الجفن المصاحب لـ التهاب الجلد الدهني أو العد الوردي، وهو مرض جلدي يتميز باحمرار الوجه.
- تغيير العدسات اللاصقة دون غسل يديك جيدًا أولاً أو إهمال تطهير العدسات اللاصقة قبل استخدامها.
- ترك مستحضر تجميل العين مفتوحًا طوال الليل.
- استخدام مستحضرات تجميل قديمة أو منتهية الصلاحية.

 

* طرق علاج دمل جفن العين

- وضع منشفة دافئة على الجفن مع إغلاقه لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.
- عدم لمس دمل جفن العين، مثل فرقعة دمل جفن العين أو الضغط على الصديد لإخراجه، فعدم الالتزام بذلك يتسبب في انتشار العدوى.
- تجنب وضع مستحضرات التجميل حتى يتم الشفاء من دمل جفن العين. وتجنب وضع العدسات اللاصقة.

 

المصدر - صحتك 

 



 




 

 


 

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