رجل أمريكي مصاب بسرطان الأمعاء يكشف علامة غير متوقعة !

الوكيل الإخباري- لا يبدأ السرطان دائمًا بظهور أعراض واضحة، وغالبا ما تكون العلامات الأولية غامضة، لذا لم يدرك رجل يدعى "توني تايلر" والبالغ من العمر 62 عامًا، أنه أصيب بالسرطان في البداية.

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وقال الجد المقيم في نورفولك بـ الولايات المتحدة الأمريكية،: "كنت أعاني كثيرًا من الانتفاخ ولكن تجاهلت ذلك لفترة من الوقت".



تابع: "لم أكن أدرك أن الانتفاخ الذي كان العرض الوحيد الذي أعاني منه إنه علامة على إصابتي بسرطان الأمعاء".



أوضح توني: "كنت أعتقد أن العلامة الوحيدة لسرطان الأمعاء هي وجود الدم في البراز"، حسب ما ذكرت صحيفة "express".



وفي حين أن الدم في البراز هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان الأمعاء، فهناك العديد من العلامات الأخرى التي يجب الانتباه إليها، بما في ذلك:



• تغيرات في برازك



• الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل من المعتاد بالنسبة لك



• دم في برازك قد يبدو أحمر أو أسود



• نزيف من مؤخرتك



• غالبًا ما تشعر بالحاجة إلى التبرز



• آلام في البطن



• الانتفاخ



• فقدان الوزن دون محاولة



• الشعور بالتعب الشديد بدون سبب.



وبعد أن استمرت أعراض توني، قرر استشارة الطبيب، وأكد تنظير القولون والمعدة والأشعة المقطعية أنه يعاني من سرطان الأمعاء ، لذا قرر الأطباء أن يخضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من القولون.



وبالفعل تم ذلك عن طريق جراحة ثقب المفتاح وإزالة الأورام وعدد من الغدد الليمفاوية، ولكن لسوء الحظ، عادت 5 من العقد مصابة بالسرطان، وهذا تسبب في تلقيه العلاج الكيميائي لمدة 6 أشهر على مدار 8 جلسات".



وحصل على العلاج الكيميائي تحت الجلد لكنه لم يستسلم، وقال: "بعد الجولة الأولى من العلاج الكيماوي انفجرت في البكاء، ولكن مع ولادة حفيدي الأول ساعدني ذلك على الاستمرار".



أضاف: "الحصول على العلاج الكيميائي لن يكون ممتعًا أبدًا، ولكن عندما تمكنت من تلقيه في المنزل هذا سمح لي بمواصلة العمل، واستطاعت الانتصار على السرطان".



