رجيم المشاهير.. معلومات عن نظام سيرتفود الغذائي

الوكيل الإخباري - حِمية سيرتفود هي نظام غذائي نباتي يقوم على الأغذية التي تعمل على تنشيط إنزيمات "السرتوين" في الجسم ويعرف باسم "رجيم المشاهير".



وقالت خبيرة التغذية الألمانية أندريا دانيتشيك، إن هذه الأغذية تشمل الفواكه الحمضية والخضروات الخضراء والكرنب ومنتجات الصويا، وكذلك التوابل مثل الكركم والفلفل والثوم، إضافة إلى الدهون عالية القيمة مثل زيت الزيتون، مع تجنب السكر والدقيق الأبيض قدر الإمكان.



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وأضافت دانيتشيك أن هذه الحِمية تَعد بإنقاص الوزن بفضل تقليل السعرات الحرارية، غير أنه لم يتم إجراء أبحاث علمية كافية عن مدى فعاليتها.



ومؤخرا أعلنت المغنية البريطانية "أديل" اتباعها هذا النمط الغذائي وخسارتها ما يقرب من 30 كيلو جراما.



رجيم Sirtfood طوره اثنان من خبراء التغذية المشهورين في بريطانيا، وأعلنا عن النظام الغذائي باعتباره نظامًا غذائيًا ثوريًا وخطة صحية جديدة.



يعتمد هذا النظام الغذائي على الأبحاث التي أجريت على السرتوين (SIRTs)، وهي مجموعة من 7 بروتينات موجودة في الجسم والتي ثبت أنها تنظم مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك التمثيل الغذائي والالتهاب والعمر.

وقد تكون بعض المركبات النباتية الطبيعية قادرة على زيادة مستوى هذه البروتينات في الجسم، وقد أُطلق على الأطعمة التي تحتوي عليها اسم "sirtfoods".







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