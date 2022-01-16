الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

نمو موجودات 'أموال الضمان الاجتماعي' 10% في العام الماضي

بوقت قياسي.. استعادة سيارة حكومية مسروقة

الكهرباء الوطنية: توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية إلى 3800 ميغاواط اليوم

الرياطي يعلق على تجميد عضويته لمدة عامين

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها بين عنتاب وأربيل

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

عاجل

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 16-01-2022 01:43 م

رجيم المشاهير.. معلومات عن نظام سيرتفود الغذائي

salad-2756467_1280-2


الوكيل الإخباري - حِمية سيرتفود هي نظام غذائي نباتي يقوم على الأغذية التي تعمل على تنشيط إنزيمات "السرتوين" في الجسم ويعرف باسم "رجيم المشاهير".

وقالت خبيرة التغذية الألمانية أندريا دانيتشيك، إن هذه الأغذية تشمل الفواكه الحمضية والخضروات الخضراء والكرنب ومنتجات الصويا، وكذلك التوابل مثل الكركم والفلفل والثوم، إضافة إلى الدهون عالية القيمة مثل زيت الزيتون، مع تجنب السكر والدقيق الأبيض قدر الإمكان.

اضافة اعلان

 

وأضافت دانيتشيك أن هذه الحِمية تَعد بإنقاص الوزن بفضل تقليل السعرات الحرارية، غير أنه لم يتم إجراء أبحاث علمية كافية عن مدى فعاليتها.

 

ومؤخرا أعلنت المغنية البريطانية "أديل" اتباعها هذا النمط الغذائي وخسارتها ما يقرب من 30 كيلو جراما.

رجيم Sirtfood طوره اثنان من خبراء التغذية المشهورين في بريطانيا، وأعلنا عن النظام الغذائي باعتباره نظامًا غذائيًا ثوريًا وخطة صحية جديدة.

يعتمد هذا النظام الغذائي على الأبحاث التي أجريت على السرتوين (SIRTs)، وهي مجموعة من 7 بروتينات موجودة في الجسم والتي ثبت أنها تنظم مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك التمثيل الغذائي والالتهاب والعمر.

 

وقد تكون بعض المركبات النباتية الطبيعية قادرة على زيادة مستوى هذه البروتينات في الجسم، وقد أُطلق على الأطعمة التي تحتوي عليها اسم "sirtfoods".


العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما هي فوائد الموز للحامل وكيف يزيد من وزن الجنين

هل الموز يزيد وزن الجنين

mother-4-160

نصائح لإدارة الوقت لطفلك المصاب بفرط الحركة

51320

أفضل تمارين شد عضلات الذراعين

127-175842-diabetic-foot-prevention-methods_700x400

حيل تمكن مرضى السكري من تجنب الإصابة بقرح القدم

القهوة

دراسة تكشف عن خطر كبير مفاجئ للقهوة

21-12-21-247470613

7 أطعمة خارقة تعزز المناعة خلال الشتاء

أخبار متعلقة
VHS-Diets-1024x683-1-1-768x512

دراسة تفجر مفاجأة حول علاقة الشوكولاتة بالصداع النصفي!

istockphoto-1072138814-612x612

ماهي الأطعمة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة في الشتاء

d-69-أخصائية-تغذية-تنصح-فئة-من-الناس-بتجنب-تناول-فاكهة-البوملي

أخصائية تغذية تنصح فئة من الناس بتجنب تناول فاكهة البوملي