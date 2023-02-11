السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص مستوطنين بسلفيت

الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

الجامعة الأردنية تمدد تقديم طلبات الموازي

سيدات في الكرك يطالبن بتحسين بيئة عمل المرأة

الأمن يكشف مفاجأة حول الاعتداء على طفلة امام منزلها بعمان

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

ندوة في العقبة حول الإنجازات الملكية للشباب

الامن العام : ضبط شخص اقدم على اضرام النار بمركبة مواطن

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

السبت، 11-02-2023 04:33 م

سبب رئيسي للإصابة بصدفية الأظافر

2022_12_12_22_21_29_908


الوكيل الإخباري - تعتبر الصدفية من أشهر الأمراض الجلدية، التي تسبب إزعاجًا كبيرًا لمصابيها، نظرًا لأعراضها التي تظهر على الأظافر.


نستعرض في السطور التالية، أسباب ظهور الصدفية في الأظافر، وأعراضها، وطرق العلاج.

سبب الإصابة بصدفية الأظافر

اضافة اعلان

 قالت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر في مصر ، إن الصدفية سواء الجلدية أو التي تطرأ على الأظافر، هي مرض مناعي من الدرجة الأولى، والخلل المناعي هو السبب الرئيسي فيها، مثل مرض البهاق، والزئبة الحمراء، والروماتويد، مؤكدة أن مرض الصدفية غير معدي على الإطلاق.


أعراض صدفية الأظافر

 

 كشفت استشاري أمراض الجلدية والعلاج بالليزر، عن أعراض إصابة الأظافر بالصدفية، وهي:

1- تغيير في لون الأظافر، وقد تميل إلى الأصفر والبني.

2- تشوهات في الأظافر.

3- تغيير تكوين الظافر.

4- تغيير ملامح الظافر.

5- وجود ندبات في الأظافر.

6- زيادة سمك الأظافر.


علاج صدفية الأظافر
وأوضحت جلال الدين، كيفية علاج صدفية الأظافر، وتتمثل في الطرق التالية:

- الكورتيزون، سواء من خلال مراهم موضعية، أو أقراص أو حقن.

- تناول أدوية تعمل على تعديل خلايا المناعة التي تعد السبب الأساسي في الإصابة بصدفية الأظافر.

- استخدام مرطبات لتهدئة الأظافر، كوسلية مساعدة في العلاج.

- استخدام مراهم موضعية لفيتامين د.

- تناول أقراص فيتامين B7.

ولفتت استشاري أمراض الجلدية، إلى أن الصدفية لا يمكن العلاج منها بشكل دائم، فالإصابة بها تتكرر مرة آخرى من حين لآخر، موضحة أن أفضل العلاجات هو العلاج البيولوجي الذي يستهدف الجهاز المناعي في المرتبة الأساسية.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

ابتكار علاج للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه

hqdefault

لمرضى السكري.. طبيب يحدد أنواع حقن الإنسولين والفرق بينهم

2021_2_1_13_19_18_309

طرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

8980346-264710885

فائدة غير متوقعة لتناول الفراولة يومياً

fries-g191cfe5bd_640-1-1

زيت عباد الشمس أم الذرة .. ايهما الأفضل لقلي الطعام ؟

1280x960

ما أثر مادة الفثالات الموجودة في البلاستيك ؟

أخبار متعلقة
2023_2_8_22_12_56_521

الى ماذا يشير عدم نمو الأظافر ؟

image

علامة في الأصابع تنذر بمرض خطير في الكبد