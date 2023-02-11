سبب رئيسي للإصابة بصدفية الأظافر

الوكيل الإخباري - تعتبر الصدفية من أشهر الأمراض الجلدية، التي تسبب إزعاجًا كبيرًا لمصابيها، نظرًا لأعراضها التي تظهر على الأظافر.





نستعرض في السطور التالية، أسباب ظهور الصدفية في الأظافر، وأعراضها، وطرق العلاج.



سبب الإصابة بصدفية الأظافر

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قالت الدكتورة علا جلال الدين، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر في مصر ، إن الصدفية سواء الجلدية أو التي تطرأ على الأظافر، هي مرض مناعي من الدرجة الأولى، والخلل المناعي هو السبب الرئيسي فيها، مثل مرض البهاق، والزئبة الحمراء، والروماتويد، مؤكدة أن مرض الصدفية غير معدي على الإطلاق.





أعراض صدفية الأظافر

كشفت استشاري أمراض الجلدية والعلاج بالليزر، عن أعراض إصابة الأظافر بالصدفية، وهي:



1- تغيير في لون الأظافر، وقد تميل إلى الأصفر والبني.



2- تشوهات في الأظافر.



3- تغيير تكوين الظافر.



4- تغيير ملامح الظافر.



5- وجود ندبات في الأظافر.



6- زيادة سمك الأظافر.





علاج صدفية الأظافر

وأوضحت جلال الدين، كيفية علاج صدفية الأظافر، وتتمثل في الطرق التالية:



- الكورتيزون، سواء من خلال مراهم موضعية، أو أقراص أو حقن.



- تناول أدوية تعمل على تعديل خلايا المناعة التي تعد السبب الأساسي في الإصابة بصدفية الأظافر.



- استخدام مرطبات لتهدئة الأظافر، كوسلية مساعدة في العلاج.



- استخدام مراهم موضعية لفيتامين د.



- تناول أقراص فيتامين B7.



ولفتت استشاري أمراض الجلدية، إلى أن الصدفية لا يمكن العلاج منها بشكل دائم، فالإصابة بها تتكرر مرة آخرى من حين لآخر، موضحة أن أفضل العلاجات هو العلاج البيولوجي الذي يستهدف الجهاز المناعي في المرتبة الأساسية.

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