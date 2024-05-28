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الثلاثاء، 28-05-2024 04:00 م

سر البشرة النضرة.. المكملات الغذائية بدلاً من كريمات الكولاجين

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الوكيل الإخباري - يشير دارسي لاسبي المؤسس المشارك لجمعية "Absolute Collagen" البريطانية، أن الاتجاه المتزايد لمكافحة الشيخوخة ببساطة لا يستحق كل هذا العناء.

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توصي لاسبي لتعزيز مستويات الكولاجين في الجسم تناول كمية مناسبة للجسم من المكملات الغذائية، بدلاً من أقنعة الوجه والكريمات والأمصال، حيث يتم امتصاصها بسرعة أكبر في مجرى الدم.
وبحسب لاسبي فإن المكملات الغذائية تساعد على تعزيز صحة الأظافر أيضاً، حتى أن بعض الدراسات تشير إلى أنه قد يحسن كتلة العضلات أيضاً، على الرغم من أن الأبحاث لا تزال مستمرة.


ما هو الكولاجين؟
والكولاجين هو بروتين متوفر بشكل خاص في الجلد والعضلات والعظام، ولكن مع التقدم في السن، يتناقص إنتاج الجسم من هذه العناصر بشكل مطرد، مما يشجع على تكوين الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبشرة الأكثر جفافاً.

 

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