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الأربعاء، 10-05-2023 04:56 م

طبيبة تحذر من ابتلاع بذور البطيخ لهذا السبب !

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الوكيل الإخباري- يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، يقوم البعض بابتلاع بذور دون قصد عند تناوله، فهل هناك ضرر من ذلك؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن بذور البطيخ لا تهدد الجسم بأي أضرار، طالما لم يقم الشخص بابتلاع كميات كبيرة منها.

وحذرت استشاري التغذية العلاجية من تعمُّد ابتلاع بذور البطيخ، تحديد البذور السوداء، لأن الجهاز الهضمي، خاصةً الأمعاء، يتأثر سلبًا عند تناولها بشكل مفرط.

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وأوضحت نهلة أن الإفراط في تناول بذور البطيخ قد يزيد من خطر الإصابة بالانسداد المعوي، ويرجع السبب إلى الصعوبة التي تواجهها المعدة في هضمها، خاصةً عندما تصل إليها دون مضغها، مما يؤدي إلى تراكمها في الأمعاء.


وبحسب موقع "prevention"، تسبب بذور البطيخ أيضًا اضطرابات هضمية مزعجة، مثل الغثيان وعسر الهضم والإمساك وانتفاخ البطن والغازات والإسهال، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل مرضى القولون العصبي.


وأكدت نهلة أن الأمر ذاته ينطبق على الشمام، مشددةً على ضرورة التخلص من بذور بشكل نهائي قبل الإقدام على تناوله، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.


ونقلًا عن موقع "NDTV"، هناك فوائد قد تعود على الجسم عند بلع كمية قليلة من بذور البطيخ، وهي:


1- تلعب بذور البطيخ دورًا كبيرًا في الحفاظ على ترطيب البشرة، وتساهم في تفتيحها، بالإضافة إلى قدرتها على الحد من الإصابة بحب الشباب ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.


2- تساعد بذور البطيخ على تعزيز صحة الشعر، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، مثل البروتين والحديد والماغنسيوم والنحاس.


3- تمثل بذور البطيخ أهمية كبيرة لصحة مرضى السكري، لأنه تساعد على التحكم في سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين بالجسم.


4- تساهم بذور البطيخ في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، لغناها بالأحماض الدهنية.

 

5- توفر بذور البطيخ حماية كبيرة لكبار السن ضد الإصابة بهشاشة العظام، لاحتوائها على النحاس والماغنسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم.

 

الكونسلتو الطبي

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