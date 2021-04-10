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السبت، 10-04-2021 09:18 ص

طبيبة روسية تحذر من خطر الإفراط في شرب المياه

ماء


الوكيل الإخباري - أكدت طبيبة أمراض الكلى، آنا كوروبكينا أن فائض الماء يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الإنسان.

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وأشارت الطبيبة إلى أنه في حالة تسمم الماء قد ينخفض تركيز الإلكتروليتات التي تعزز حركة العناصر الغذائية في خلايا الجسم وإخراج المنتجات الأيضية منها.


وقالت لقناة "زفيزدا" الروسية: "على سبيل المثال، قد تنخفض كمية الصوديوم في الدم. هناك حاجة للحفاظ على توازن السوائل داخل الخلية  وبين الخلايا. إذا كنت تشرب الكثير من الماء مرة واحدة، فسوف تبدأ السوائل في التراكم خارج الأوعية الدموية. قد تظهر الأعراض التالية: غثيان وتشنجات واضطراب في التنسيق.


وأضافت أن الرياضيين معرضون للخطر لأنهم يشربون الكثير من الماء مرة واحدة.
هذا يمكن أن يزيد من هدم البروتين ويؤدي إلى مخاطر على القلب بسبب انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم. وحذرت الطبيبة من أنه في حالة انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، يحدث اضطراب في توصيله، وقد تحدث سكتة قلبية.


لاحظت كوروبكينا أن 30 مل من الماء لكل 1 كغ من وزن الجسم يعتبر مثاليا، أي شرب كوب واحد لكل 10 كغ من الوزن. فائض الماء هو شرب 5-6 لترات في اليوم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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