طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين 'د'

الوكيل الاخباري - تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني، الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن طرق الحصول على فيتامين "د"، وأفضلها.

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ووفق الطبيب فإن إمتصاص الفيتامين من قبل الجسم يكون بشكل أفضل عند الحصول عليه من خلال الأطعمة التي تحتويه، مفضلا هذه الطريقة عن الحصول عليه من خلال الحبوب أو الأدوية.



مشيرا في الوقت ذاته الى أنه في بعض الأحيان يمكن الحصول على الفيتامين من خلال الأدوية.



ومشددا على أهمية الفيتامين وضرورته لمختلف الأعمار من الجنسيين.



وحول الأطعمة والمأكولات التي يوجد بها الفيتامين أكثر من غيرها، حدد الطبيب مجموعة تضمنت المأكولات البحرية وكبد سمك القد والبيض بالإضافة لأشعة الشمس.







المصدر : سبوتنك

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