طبيب روسي يشرح كيفية الوقاية من مرض قد يؤدي إلى الوفاة

الوكيل الاخباري - حذر الطبيب الروسي مياسنيكوف من أن الالتهابات من أخطر العوامل التي تقوض صحة نظام الأوعية الدموية في الجسم.

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وقال الطبيب، بحسب موقع طبي روسي: "لا يمكن لأي شخص أن يكون لديه أوعية دموية صحية إذا كان لديه بطن مهدل (يقصد السمنة)، فهو يجلس على الأريكة ولا يتحرك. اطلب مني تسمية وسيلة واحدة للحفاظ على الأوعية الدموية وتقويتها - ستكون الإجابة: التربية البدنية".



وشدد مياسنيكوف على أن الشغف برفع الأثقال يزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية.



وأوضح أن عاملا مهما آخر هو حالة جوف الفم. ووصف الطبيب تأثير صحة الأسنان وأنسجة تجويف الفم على جهاز الأوعية الدموية بأنه هائل، قائلا: "مع مشاكل اللثة أو الأسنان، تكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية أكثر شيوعًا".



بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة التي ترفع مستوى الكوليسترول (الشحوم الثلاثية)، والتي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، تساعد في منع التهاب الأوعية الدموية الخطير.

سبوتنيك