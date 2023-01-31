طبيب : هؤلاء الأكثر عرضة للاصابة بالضغط والسكري

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من التهاون مع السمنة المفرطة، مؤكدًا أن إهمال علاجها له تبعات خطيرة على صحة الإنسان.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن السمنة المفرطة تهدد المصابين بها بمضاعفات في غاية الخطورة، قد تنتهي بالوفاة.

وحدد أستاذ طب الحالات الحرجة مضاعفات السمنة المفرطة في الأمراض التالية:

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- ارتفاع ضغط الدم.
- السكري من النوع الثاني.
- مرض الشريان التاجي.
- الكبد الدهني.


وأضاف أن خشونة الركبة من المشكلات الصحية المحتمل الإصابة بها عند إهمال علاج السمنة المفرطة، لأن الوزن الزائد يشكل ضغطًا كبيرًا على مفاصل الساقين.


واختتم موافي حديثه بتوضيح أن السبيل الوحيد للوقاية من السمنة المفرطة هو اتباع نمط حياة صحي، يتضمن تناول الأطعمة الصحية في ضوء السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فقط والانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.


الكونسلتو الطبي

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