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السبت، 27-03-2021 12:07 م

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال

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الوكيل الاخباري - كشف طبيب الأورام الروسي ميخائيل مياسنيانكين عن الأعراض الأولية للإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال.

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وأوضح مياسنيانكين خلال مقابلة مع القناة "الخامسة" الروسية الجمعة، أن التعب وفقدان الوزن وشحوب الجلد تعتبر من الأعراض الأولية للإصابة بسرطان الدم.


ووفقا له، فإن هذا النوع من السرطان يصيب الأطفال في أغلب الأحيان ويثير اضطرابات في نضوج الخلايا المكونة للدم في الجسم.


وقال مياسنيانكين: "يتجلى السبب الرئيسي للإصابة بالمرض بالعامل الوراثي بالإضافة إلى العوامل الأخرى مثل التدخين أثناء الحمل، والالتهاب المزمن للجهاز البولي التناسلي أثناء الحمل".


وفي وقت سابق، نصح مياسنيانكين المرضى بمراقبة نظامهم الغذائي واستبعاد الوجبات السريعة من النظام الغذائي لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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