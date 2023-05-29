طبيب يكشف أول علامات الاصابة بالسكري

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن أولى علامات مرض السكري، موضحًا أن السكر في البول أول عرض للإصابة بمرض السكري، وحال ارتفاع السكر عن المعدل الطبيعي، تقوم الكلى بتصفية نسب السكر الزائدة وتخرج مع البول.



وأضاف موافي خلال تقديمه احدى اللقاءات المتلفزة ، أن قياس السكر في الدم مهم للغاية، ويجب إجرائه مرة كل 6 أشهر لمعرفة نسب السكر في الدم، بجانب إجراء وظائف الكلى لتأكد من سلامتها.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الأكل والرياضة مهمين جدًا لمرضى السكري، وحال عدم الوصول إلى نتيجة لا بد من التوجه إلى العلاج وتناول الأدوية.



الكونسلتو الطبي

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