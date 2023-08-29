طبيب يكشف عن طريقة بسيطة لخفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري - سلوكيات خاطئة يتبعها العديد من الناس في تناول الطعام تسبب في ضرر كبير بالشرايين وتسبب أمراض القلب وترفع من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

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وصفة طبيعية

الدكتور السعودي خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين كشف عن وصفة للوقاية من أمراض الدم التي تتعلق بالدهون.



حيث أكد الطبيب السعودي خالد النمر على وجود بعض السلوكيات التي يمكن اتباعها للمساهمة بشكل كبير في خفض نسبة الكوليسترول الضارّ في الدم وهي :

- الحمية

- الرياضة

- الإكثار من الخضروات والفواكة

- إيقاف التدخين

- الابتعاد عن التوتر

أعراض الإصابة بالكوليسترول الضار

الجدير بالذكر أن الإصابة بزيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم في الأغلب ما تكون نتيجة لأسباب وراثية حيث يكون الشخص عرضة للإصابة بالكوليسترول الضار إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة تاريخ وراضي مع المرض.



كما يتسبب تناول الأطعمة المقلية والدهون في إصابة الشخص بإرتفاع شديد في نسبة الكوليسترول الضار في الدم ونتيجة لذلك يظهر على جلد الشخص المصاب ندبات صفراء حول منطقة الجفون كما يصاب ببعض الندبات في القدم.

هيا

