طبيب يكشف عن 3 أسباب لجلطات الرئة

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، عن أسباب جلطات الرئة، والتي يجب علينا الحذر منها وعدم تجاهلها حتى نصاب بمشاكل صحية أكثر خطورة او تعرضنا للوفاة.

اضافة اعلان



وقال موافي خلال احدى مقابلة تلفزيونية : "إن جلطة الرئة عبارة عن أي جسم غريب يدخل الدورة الدموية ويصل إلى الشريان الرئوي".



وأكد موافي، أن أي جسم صلب وغريب يوجد فيه فقاعة هواء يتكون عنه جلطة رئوية في الشريان الرئوي، ويعرضك لمشكلات أخرى.



وأشار موافي خلال حديثة قائلًا: " عندما يحدث كسر في عظمة الفخذ، على الفور يتسرب نخاع العظام الذي تم تناوله إلى الرئة، موضحا أن الدهون الموجودة بالنخاع ينتج عنها جلطة رئوية حادة".



ملفتا أن تلك الدهون التي تكونها عظمة النخاع، تشكل خطورة أكثر بكثير من الجلطة العادية، نتيجة إلى أنها تسد الشريان، وتتلف الرئة بالكامل.



بالإضافة أيضًا إلى أن موافي خلال حديثة أكد على أنه هناك أسباب آخرى لسرطان الرئة وتتمثل فيما يلي:



١- الولادة المتعثرة ينشأ عنها تسرب للسائل الموجود حول الجنين، وبعد ذلك يدخل للرئة ويسبب انسداد للشريان وبالتالي تتلف ويحدث جلطة.



٢- وبالتالي الغطس في عمق البحر والخروج بشكل سريع ينشأ عنه دخول غاز في الشريان الرئوي، بمثابة حدوث جلطة في الرئة.