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السبت، 11-09-2021 10:55 ص

طبيب يوضح أشياء مجهولة عن قشور البطيخ يجب توخيها

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الوكيل الاخباري - عندما تقوم بتقطيع البطيخ الأحمر، غالبا ما تصل إلى منطقة تلاصق القشور، وهي ضارة يجب توخيها.

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قال دكتور روسي في العلوم الطبية، طبيب السموم ميخائيل كوتوشوف، في مقابلة مع صحيفة "Argumenty i Fakty": إن "البطيخ لا ينبغي أن يؤكل حتى قشرته، ولا ينصح باستخدام القشر لصنع المربى".

 

وفقًا للاختصاصي، غالبًا ما تحتوي قشور الفاكهة على مواد ضارة.


وأضاف الطبيب: "الحقيقة هي أن القشور واللب بجانبها هي التي تحتفظ بأعلى تركيز لمبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية المستخدمة في الحقول".


ونصح الطبيب بتناول اللب الأحمر فقط وتوخي الحذر بشكل عام بشأن اختيار البطيخ، لأن ضعف الجودة قد تؤدي إلى السموم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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