طرق تقوية الذاكرة عند الاطفال

الوكيل الاخباري -إن تقويه الذاكرة عند الأطفال من الخطوات المهمة التي يجب القيام بها خلال فترة تربية الطفل.

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أبرز الطرق

تختلف الطرق التي يمكن من خلالها تقويه الذاكرة عند الأطفال، ومن هذه الطرق نذكر:



1. تطوير الذاكرة البصرية

إن تطوير الذاكرة البصرية هي واحدة من طرق تقويه الذاكرة عند الأطفال، وتتم إما عن طريق تشجيع الطفل على رسم صورة في مخيلته عن أي شيء سمع عنه أو قرأه، أو عن طريق إعطاء الطفل بعض التفاصيل لأي جسم وطلب رسمه على ورقه.

2. صنع الخرائط العقلية

تعد الخرائط العقلية إحدى طرق تقويه الذاكرة عند الأطفال، ويقوم مبدأ الخرائط العقلية على ربط الأفكار المختلفة من كلمات أو رسوم أو مواضيع ببعضها البعض، مما يسهل على الطفل من عملية التواصل مع الفكرة وخلق فهم أعمق لها من خلال زيادة التركيز.



3. تقسيم المعلومات الكبيرة إلى معلومات أصغر

يساعد تقسيم المعلومات الكبيرة إلى معلومات أصغر في تقويه الذاكرة عند الأطفال، حيث إن تذكر المعلومات الصغيرة يكون أسهل من تذكر المعلومات الكبيرة، لذلك يمكن تنظيم المعلومات المختلفة بعناوين وألوان، والبدء ببعض المعلومات الأساسية ثم البناء عليها بشكل تدريجي.



4. طلب الشرح من الطفل

إن قيام الطفل بشرح مهارة ما أو معلومة ما تعلمها تساعده في فهمها بشكل أعمق وأسرع، لذلك يمكن تقويه الذاكرة عند الأطفال من خلال طلب الحصول على شرح للمهارة أو المعلومة بشكل ممتع لا يسبب أي ضغط على الطفل.



5. القراءة

تعد قراءة القصص المختلفة أحد طرق تقويه الذاكرة عند الأطفال، حيث يمكن استخدام عددًا من الحواس خلال القراءة، مثل: قراءة القصص بصوت عالٍ، وسؤال الأطفال عدة أسئلة خلال القراءة مع تخطيط بعض النصوص الموجودة في القصة بأقلام ملونة.



6. النقاش مع الأطفال

إن النقاش يساعد على تقويه الذاكرة عند الأطفال من خلال سؤال الطفل عن رأيه ومشاعره في ما يخص المواضيع المختلفة، الأمر الذي يسهل على الطفل الحفاظ على المعلومة وتنمية مهارات الذاكرة مع تنمية مهارات التفكير المنطقي.



7. تلحين المعلومات

يمكن تقويه الذاكرة عند الأطفال من خلال تلحين أي معلومة جديدة تعلمها على إيقاع محدد أو أغنية يحبها، حيث أنه يسهل على الدماغ تذكر أي معلومة تحمل إيقاعًا موسيقيًا.

المصدر : ويب طب