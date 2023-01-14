طرق علاج التهاب اللثة

الوكيل الإخباري- عادة ما يحدث التهاب اللثة نتيجة تراكم طبقة من الرواسب أو البكتيريا على الأسنان.

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ويمكن علاج التهاب اللثة بالطرق التالية:



المضمضة بالماء والملح 3 مرات في اليوم.



وضع زيت القرنفل مكان الالتهاب لمدة دقيقة.



تدليك اللثة باستخدام زيت الزيتون.



وضع عشبة المرة مباشرة على مكان الألم.



شرب الكميات الكافية من الماء، الذي يعزز إنتاج اللعاب.



تجنب استعمال غسولات الفم القوية، إذ ستهيج الالتهاب.



الابتعاد تماماً عن جميع أشكال التدخين.



ولا بد من زيارة الطبيب الذي سيوصي بالعلاج المناسب.





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