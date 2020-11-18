طرق غير متوقعة لخسارة الوزن دون اللجوء لأنظمة غذائية صارمة!

الوكيل الاخباري - تتوفر العديد من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن وأكثرها أهمية هو اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كذلك يمكن الاعتماد على بعض الطرق التي لم نفكر بها يوماً.

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ومن هذه الطرق أن نقوم بغسل الفواكه الخضار جيداً فإذا لم يتم فعل هذا يمكنها أن تحتفظ ببقايا المبيدات الحشرية وفي حال تم تناولها يمكن ذلك أن يبطئ هذا عملية الأيض وقد يكون من العوامل المسببة لزيادة الوزن.



كذلك يمكن لتناول المبيدات العالقة بالفواكه مع مرور الوقت أن يؤثر بطريقة سلبية على عمل الغدة الدرقية وأن يسبب خللاً في النشاط الهرموني في الجسم وبحسب الخبراء فإن هذا يحدث اضطراباً في عمل الخلايا التي تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.



ومن الطرق أيضاً، استنشاق رائحة زيت الزيتون حيث أشارت دراسة ألمانية إلى أن إضافة هذا الزيت إلى الطعام يساعد على الشعور بالشبع في وقت قصير كما أن هذا يساهم في الحفاظ على مستوى سكر طبيعي في الفم وهو ما يمنع الاحساس بالجوع.

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