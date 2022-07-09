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السبت، 09-07-2022 06:16 م

طرق فعالة لعلاج آلام التسنين للرضع

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الوكيل الإخباري- عندما يكون الطفل في  مرحلة التسنين، يمكن أن يشعر بالكثير من الألم وعدم الراحة، ويظل الطفل غريب الأطوار وغير قادر على النمو، وهو ما يتسبب في إرهاق بقية أفراد الأسرة نتيجة استيقاظ الطفل.

قد يبدأ الرضيع في إظهار علامات التسنين في وقت مبكر من عمر 3 أشهر، ويحصل معظم الأطفال على أسنانهم الأولى بين 4 و 7 أشهر، وعادة ما تبدأ الأسنان بالظهور في منتصف الجزء السفلي من الفم ، ثم في الجزء العلوي الأوسط ، ثم في الجزء الخلفي من الفم، سيكون لدى معظم الأطفال جميع أسنانهم الأولية ببلوغ 3 سنوات.

وعندما تظهر الأسنان من خلال اللثة ، قد يصاب الرضيع بالتهيج بسبب الألم وعدم الراحة، وستلاحظ أنهم يسيل لعابهم للغاية ويريدون مضغ الأشياء، هذا يخفف من ضغط الأسنان القادمة.

طرق فعالة لعلاج آلام التسنين للرضع
- ترطيب: أي شيء بارد سيساعد على تخدير آلام التسنين، ويمكن لذلك تبليل المنشفة، وربطها في عقدة، ثم جمديها حتى يمسكها طفلك، ويمكنك أيضًا تبريد اللثة كعلاج طبيعي للألم.

إذا بدأ طفلك في تناول الطعام الصلب ، ضعي بعض الفاكهة المجمدة في مغذي شبكي ليمضغها، سيوفر لهم هذا علاجًا حلوًا بالإضافة إلى الراحة من إزعاجهم. تأكد من تنظيف الشبكة جيدًا بين كل استخدام.

- مساج: قد يؤدي فرك لثة طفلك بلطف إلى الشعور بالراحة، اغسل يديك أولاً ثم قدم له إصبعًا أو مفصلًا ليمضغه، قم بالضغط وافرك بحركة دائرية لمعرفة ما إذا كانوا يحبون ذلك.

- مجوهرات التسنين سيليكون: يمكنك شراء العقود والأساور المصنوعة من السيليكون أو المطاط أو البلاستيك المصممة لطفلك ليمضغها، تذكر أن هذه الأشياء تشكل مخاطر الاختناق، راقب طفلك دائمًا عند استخدام مجوهرات التسنين.

- مسكنات الآلام التي لا تستلزم وصفة طبية مثل إيبوبروفين (موترين ، أدفيل) أو أسيتامينوفين (تايلينول)، فقط تأكد من استخدام صيغ الأطفال واتبع جميع الإرشادات الموجودة على الملصق.

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