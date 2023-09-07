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الخميس، 07-09-2023 10:48 ص

طرق فعالة للوقاية من لدغات النحل

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الوكيل الإخباري - يمتلك النحل إبرة في نهاية جسده تساعده على اللسع وحقن السم في جلد الإنسان، وتسبب لسعة النحلة ألماً شديداً وتورماً واحمراراً في مكان اللسعة.

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عند اللسع، تفقد النحلة إبرتها وبذلك تفقد قدرتها على اللسع مجدداً، أي أن النحلة لن تقوم بسلعك أكثر مرة، وذلك بخلاف الدبور الذي لا يفقد إبرته. يمكن التعامل مع معظم حالات قرصة النحلة بتقديم الإسعافات الأولية في المنزل، باستثناء بعض حالات الحساسية الشديدة والتي تتطلب الذهاب إلى الطوارئ في أسرع وقت.

 

الإسعافات الأولية للسعة النحل
1- قم بإزالة إبرة النحلة من الجلد عن طريق كشطها باستخدام بطاقة ائتمانية أو ما يشابها. يفضل القيام بهذه الخطوة بأسرع وقت، فمع بقاء الإبرة داخل الجلد يزداد انتشار سم النحلة والأعراض الناجمة عنه.
2 - ابتعد عن المكان بعد إزالة الإبرة، فمع أن النحل لا يستطيع اللسع مرة أخرى، إلا أنه قد يطلق روائح تجذب النحل الآخر إلى المنطقة.
3- اغسل مكان اللسعة بالماء والصابون.
4- ضع كمادة من الثلج على مكان اللسعة، مع الحرص على عدم وضع الثلج مباشرة فوق الجلد. يساعد الثلج على تخفيف التورم والتقليل من انتشار سم النحلة الذي يسبب الألم.
5- تجنب حك منطقة اللسعة كي لا تفاقم من التورم والاحمرار.
6- قم بالتوجه إلى الطوارىء لأخذ جرعة معززة من لقاح الكزاز إذا لم تقم بأخذه خلال السنين العشر السابقة.
7- قم بالتوجه للطوارئ في حال التعرض لعدد كبير من اللسعات (حوالي 10) في المرة الواحدة.

كيف يمكن الوقاية من قرصة النحلة؟

1 - قم بارتداء معدات الوقاية المناسبة عند التواجد قرب أعشاش النحل أو التعامل معها.
2- تجنب المشي حافي القدمين في الخارج.
3- لا تقترب أبداً من أعشاش النحل أو الدبابير، وتجنب محاولة قتل النحل أو صفعه.
4- قم بتغطية طعامك عند التنزه خارجاً.
5- تجنب الشرب من علب العصير أو المشروبات الغازية المفتوحة، حيث قد يتواجد النحل داخلها.
6- تجنب التواجد قرب النباتات، أو الأشجار، أو الزهور التي يكثر النحل حولها.
7- تجنب استخدام العطور أو مستحضرات الجسم المعطرة عند الذهاب للتنزه في الخارج.
8- تجنب ارتداء الألوان الزاهية أو الأقمشة الخشنة عند التواجد في الخارج.
9- في حال العثور على عش دبابير أو نحل بالقرب، قم بالابتعاد ببطء وتجنب الحركة الكثيرة.
10 - في حال التعرض لصدمة حساسية سابقة للسعة النحل، قم بحمل قلم الإيبنفرين "إيبي-بين" معك أينما ذهبت، واستخدمه وفقاً للإرشادات عند التعرض للسعة النحل مرة أخرى.

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