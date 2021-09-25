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السبت، 25-09-2021 03:15 م

طرق لتعزيز الحالة النفسية

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الوكيل الإخباري - ساعد الاهتمام بالصحة العقلية وتعزيز الحالة النفسية على زيادة إنتاجية الفرد في العمل وتطوير علاقاته الاجتماعية ودعم صحته الجسدية.

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طرق لتعزيز الحالة النفسية :

 

1- تحدثي عن مشاعرك
يمكن أن يساعدك التحدث عن مشاعرك على البقاء بصحة نفسية جيدة والتعامل بشكل جيد مع الأوقات التي تشعرين فيها بالاضطراب.


2-حافظي على نشاطك
يمكن أن يعزز التمرين المنتظم وممارسة الرياضة على التركيز والنوم والشعور بالتحسن، إذ تحافظ التمارين الرياضية على صحة الدماغ وأعضائك الحيوية الأخرى، كما أنها مفيدة للغاية في تحسين صحتك العقلية.


3- تناولي وجبات جيدة من الطعام

يحتاج دماغك إلى مزيج من العناصر الغذائية من أجل البقاء بصحة جيدة والعمل بشكل جيد، تمامًا مثل الأعضاء الأخرى في جسمك، فالنظام الغذائي الجيد لصحتك البدنية مفيد أيضًا لصحتك العقلية.

 

4-تواصلي مع الآخرين
لا يوجد شيء أفضل من التواصل مع الآخرين وجهًا لوجه، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا، لذلك يمكنك الاتصال بأصدقائك أو أفراد عائلتك المقربين، أو إرسال رسائل إلكترونية إليهم بانتظام، أو الدردشة معهم على الإنترنت؛ لأنَّ ذلك مفيد للغاية لصحتك العقلية ولتعزيز الحالة النفسية.

 

5-اطلبي المساعدة
نشعر جميعًا أحيانًا بالتعب أو الإرهاق في بعض الأحيان، وكونكِ مصابة بأعراض لأي مرض نفسي لا يعني أنك مختلفة عن الآخرين.


وإذا ساءت الأمور بالنسبة لك وشعرت أنه لا يمكنك التأقلم، يجب عليك طلب المساعدة، فقد تتمكن عائلتك أو أصدقاؤك من تقديم مساعدة عملية أو حتى بالاستماع إليك ومحاولة مساعدتك بالدعم المعنوي، مما يسهم في تعزيز صحتك العقلية وحالتك النفسية بشكل كبير.


6- خذي استراحة
إن تغيير المشهد أو الروتين اليومي من أبرز طرق تعزيز الحالة النفسية، ويمكن القيام بذلك بخطوات بسيطة، فقد يستغرق الأمر خمس دقائق لتنظيف مطبخك، أو استراحة غداء لمدة نصف ساعة في العمل، أو السفر في عطلة نهاية الأسبوع لاستكشاف مكان جديد، فقد تكون بضع دقائق كافية للتخلص من التوتر.


7- افعلي شيئًا تجيدينه
يمكن أن يساعد الاستمتاع بقضاء الوقت في ممارسة أنشطتك وهواياتك المفضلة في التغلب على التوتر؛ لأن ذلك سيساعدك في تحقيق شيء ما يعزز ثقتك بنفسك.


8- تقبلي نفسك
كلنا مختلفون، ومن الرائع لتعزيز الحالة النفسية أن تتفهمي وتتقبلي شخصيتك وطبيعتك بدلاً من أن تضعي نفسك في مقارنة مع الآخرين، إذ يعزز الشعور بالرضا عن نفسك، من ثقتك بنفسك، كما أن تعلم مهارات جديدة وزيارة أماكن جديدة وتكوين صداقات جديدة، يساعدك على التأقلم عندما تأخذ الحياة منعطفًا صعبًا.


9- رعاية الآخرين
غالبًا ما يكون الاهتمام بالآخرين جزءًا مهمًا من الحفاظ على العلاقات، كما أن الدعم الذي تقدمينه للآخرين يساعد بشكل كبير في تعزيز ثقتك بنفسك، ومشاعر الرضا والسعادة داخلك، مما يعزز الحالة النفسية.

 

المصدر - سيدتي 

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